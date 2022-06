Street Fighter 6: concept art svela nuovi personaggi

A pochissime ore dal reveal trailer durante gli ultimi State Of Play, Street Fighter 6 torna a far parlare di sè. Una concept art, infatti, a quanto pare andrebbe ad anticipare il ritorno di alcuni personaggi e a svelare il volto di quelli nuovi. A parlare è Dale Cooper su ResetEra, il quale ha recentemente rilasciato delle immagini del roster volte a mostrare il design dei vecchi e dei nuovi personaggi.

Questa notizia sarebbe comunque in linea con una serie di rumors risalenti a circa otto mesi fa, dove l’ utente Reddit DasVergeben, aveva rivelato il ritorno di Chun-Li e svelato Jamie (parente di Yun e Yang che usa Drunken Fist). Inoltre, osservando bene l’immagine ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è facile vedere l’incompletezza delle curve, quasi come se ci fosse una parte mancante; questo potrebbe stare a significare che potrebbero esserci altri personaggi non ancora trapelati.

D’altronde ogni personaggio potrebbe avere la propria personale rivelazione durante il lancio di The King of Fighters 15 e Guilty Gear Strive, ma comunque per avere maggiori informazioni sarà sempre necessario aspettare delle dichiarazioni ufficiali.

Come annunciato da poco, Street Fighter 6 uscirà su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC nel 2023.