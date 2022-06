Come diventare sviluppatore di videogiochi

Il mondo dei videogiochi è in continua crescita. Basti pensare che nel 2020 il mercato globale dei videogame è pari a 135,8 miliardi di dollari e si prevede una crescita maggiore del 10% entro il 2025. La pandemia ha accelerato questa tendenza di mercato. Questa propensione del mercato si unisce anche alla diffusione degli smartphone. Infatti, più della metà del mercato dei videogiochi è mobile. Secondo recenti studi, anche il numero dei gamer aumenterà considerevolmente. Questo perché quelli che sono cresciuti con i primi videogiochi ora hanno 40-50 anni e quando andranno in pensione, avendo più tempo libero, si dedicheranno di più ai videogiochi. Nello stesso tempo anche le nuove generazioni sono sempre più attratte da questo mondo, anche grazie alle numerose innovazioni degli ultimi decenni come la realtà aumentata e la realtà virtuale. Per questo motivo, sta crescendo anche la richiesta di sviluppatori di videogiochi. Ma vediamo assieme in cosa consiste questa figura professionale e quali sono le competenze richieste.

Chi è il game developer

Lo sviluppatore di videogiochi è la figura che realizza applicazioni videoludiche, cioè software interattivi di intrattenimento. Il suo compito principale è quello di tradurre il design in codice, ma ha anche altri compiti come integrare la grafica 3D e risolvere eventuali bug segnalati dai tester.

Le competenze tecniche richieste

Per diventare software developer di videogiochi dovrai avere una serie di conoscenze trasversali. Prima di tutto, devi chiederti su che piattaforma desideri sviluppare i videogame. Se i giochi sono per il web, sarà necessario conoscere bene il linguaggio CSS (Cascading Style Sheet). Con questo linguaggio si fissano delle regole di stile da applicare a elementi specifici, che dovranno apparire sulla pagina con un determinato aspetto. Per imparare questo linguaggio a un livello base ci vorrà poco più di un mese. Fra i concetti principali di livello base ci sono:

la sintassi di CSS;

i selettori più importanti e come funzionano;

il box model;

il posizionamento degli elementi;

colori e font;

le specificità delle regole CSS.

Per padroneggiare questo linguaggio a livelli più complessi saranno necessari più anni di studio, ma è comunque ottimo iniziare con un corso di base con una scuola qualificata. Esistono diversi corsi sia online che in presenza, che potranno aiutarti a ottenere in futuro il lavoro dei tuoi sogni. Dopo aver imparato HTML e CSS, ti servirà JavaScript, fondamentale anche per le app affinché tutti gli elementi funzionino. I linguaggi senza dubbio più usati nell’ambito dei videogiochi sono, però, C++ e C#. Il primo è il più usato in assoluto e viene utilizzato con l’ausilio di piattaforme di sviluppo. Tuttavia, è un linguaggio più complesso e c’è bisogno di tempo per impararlo al meglio. Un linguaggio che sta crescendo di popolarità è C#. Esistono giochi interamente o parzialmente sviluppati in questo modo, per esempio Star Wars, Terraria e Neverwinter.

Le soft skill da possedere

Oltre alle hard skill, un buon programmatore deve anche possedere delle solide soft skill. fra queste, ricordiamo:

flessibilità e pazienza;

problem solving;

precisione, attenzione per i dettagli e senso di responsabilità;

creatività;

propensione a lavorare in team;

buone capacità di comunicazione con il proprio team;

ottime capacità di organizzazione del tempo.

Le altre figure professionali legate al mondo dei videogiochi

Oltre al game developer, ci sono altre mansioni legate al mondo dei videogiochi. Il game designer, ad esempio, è responsabile del gameplay. Si occupa di creare il miglior gioco in base alle esigenze di mercato, per esempio il gruppo target, la piattaforma e il genere. Progetta in un documento di design l’interfaccia del gioco. I videogiochi di solito hanno più di un game designer. I level designer, invece, costruiscono l’architettura interattiva nei giochi tridimensionali. A coordinare i designer è il lead designer. È un vero e proprio punto di riferimento per loro e fa sì che gli obiettivi di produzione siano raggiunti. Naturalmente ci sono tante altre professioni legate al mondo dei videogame, ma si può dire che le più richieste sono nell’ambito della programmazione e del design. Per questo motivo, è fondamentale acquisire conoscenze in tal senso.