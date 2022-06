Hitman 3: svelata la tabella di marcia di giugno

Io Interactive ha svelato tutti i contenuti in arrivo in giugno per Hitman 3; i giocatori possono aspettarsi delle novità davvero interessanti che arricchiscono il gioco donandogli una ” ventata di aria fresca”. Eccoli nel dettaglio:

Marrakech: disponibile da ieri, 2 giugno fino al 12 giugno.

Originariamente pubblicato come terzo episodio di Hitman 1, Marrakech incarica il giocatore di eliminare due obiettivi nel caldo soffocante del Nord Africa e di prendere tutto ciò che la città rossa è in grado di offrire. Sono disponibili un mercato da esplorare con un mercante di tappeti molto persistente, un gruppo di manifestati sotto l’ambasciata svedese e dei segreti nascosti in una scuola abbandonata.

Esclusive Target: The Serial Killer ( Edizione Anno 2), dal 3 giugno e sarà attivo per 10 giorni.

L’obiettivo è un rispettabile uomo d’affari in visita nel quartiere tranquillo di Whittleton Creek alla ricerca di una casa. In realtà è un serial killer che classifica le sue vittime in base a quanto hanno lottato nella vita ed è alla ricerca della prossima vittima. Sarà compito del giocatore impedire che ciò accada.

Esclusive Target: The Gun Runner ( Edizione Anno 2),dal 10 giugno attivo per 10 giorni

L’obiettivo è Vito Đurić, un trafficante d’armi, l’ICA prende atto del suo coinvolgimento in quasi tutti i conflitti degli ultimi 10 anni.

Esclusive Target Arcade: dal 16 giugno

Ne saranno disponibili tre, tra cui un fucile da cecchino White Ruby Rude 300, sbloccabile completando uno qualsiasi dei lotti.

Contratti in evidenza della community, dal 23 al 30 giugno

I primi disponibili( quelli del 23) si intitoleranno in vista del caldo, ” colpi di calore” in cui sarà necessario attuare una serie di eliminazioni a caldo.

Il 30 giugno saranno disponibili ” Hot Scope”, in cui si dovranno mettere in campo le abilità da cecchino.

Esclusive Target: The Liability, dal 1 luglio

Club Hölle di Berlino, si incontrerà Terrence Chesterfield, un pigro ispettore; il compito sarà quello di aiutarlo a portare a termine la sua ultima missione.

Insomma, ci sono interessanti novità per tutti i fruitori del gioco; nel frattempo lo sapevate che una concept art ha svelato dettagli sul prossimo Street Fighter?