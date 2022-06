Sonic Frontiers Anteprima: una nuova frontiera per il porcospino blu di SEGA

Lo scorso dicembre, nello specifico in occasione dei The Game Awards 2021, venne presentato al pubblico un nuovo titolo di una delle icone videoludiche più importanti di sempre. Parliamo della mascotte di SEGA: il porcospino blu Sonic, che si appresta a tornare sulla scena con un nuovo titolo principale in 3D, ovvero Sonic Frontiers, platform atteso per la fine dell’anno corrente su tutte le piattaforme di gioco attualmente sul mercato. Durante la sua prima presentazione, il nuovo titolo della casa nipponica aveva mantenuto un alone di mistero evidente, portando a far presagire una nuova avventura dai toni più cupi dato anche il nuovo contesto, nell’attesa di svelarsi nei mesi successivi.

Il momento è finalmente giunto, e dopo un breve teaser che preannunciava una presentazione più ampia e dettagliata, finalmente abbiamo avuto un assaggio più deciso di quello che sarà il prodotto finale. Parliamo di un video di gameplay che mette in mostra l’open world di Sonic tra torri da scalare, enigmi da risolvere e la classica velocità che non può mai mancare in un titolo del porcospino blu che si rispetti. Dopo aver esaminato nel dettaglio l’inedito gameplay di 7 minuti, siamo pronti per parlarvi di ciò che abbiamo visto, nella nostra anteprima dedicata. Allacciate le cinture dunque, si parte per un nuovo viaggio verso una terra misteriosa tutta da scoprire ad alta velocità.

Il mondo aperto di Sonic Frontiers

Lo spaccato di gioco in questione si apre con Sonic intento a scalare una torre nell’ampio spazio aperto sfruttando i classici elementi ambientali a cui siamo stati abituati, ovvero trampolini, cerchi aerei, palloncini agganciabili, rampe di lancio e rotaie, dove inoltre possiamo notare un’inedita meccanica di scalata a muro con corsa verticale su pareti designate e la possibilità di colpire con i pugni dei bersagli.

Queste imponenti strutture che campeggiano sullo scenario di Sonic Frontiers ricoprono indubbiamente un ruolo centrale nell’esplorazione, fungendo probabilmente da punti di vedetta per lo sblocco dell’area circostante sulla mappa, anche se non possiamo dirlo con certezza, non avendo potuto dare un’occhiata ai menù e all’hud di gioco. Il video è totalmente incentrato sull’esplorazione senza una meta precisa tra corse per i campi alla rincorsa dei classici ring, di particolari cuori e strutture artificiali – che possono ospitare delle inedite monete viola – a decorare una landa naturale colma di verde, dove Sonic di tanto in tanto incapperà in quelli che sembrano essere dei punti di interesse ben segnalati che richiedono diverse azioni per lo sblocco di quelli che sembrano a tutti gli effetti dei frutti da raccogliere, risolvendo perlopiù enigmi di varia natura.

Ad esempio, abbiamo osservato delle strane statue correlate ad un cancello fatto di tecnologia, oppure un semplice enigma a piastre su cui camminarci sopra senza sbagliare, oppure ancora l’estinzione di bracieri utilizzando una nuova meccanica che ci pare fondamentale nell’esperienza, in cui Sonic lascia una scia dietro di sé che può essere chiusa formando un cerchio per generare un turbine di vento, che sappiamo dal primo teaser gameplay essere utile anche per sollevare da terra i nemici di media e piccola grandezza che possono poi essere colpiti con diversi attacchi a disposizione del protagonista, tra cui spiccano alcune mosse inedite. L’esplorazione continua, e a ridosso della fine, Sonic entra in contatto con una specie di ruota tecnologica che sfrutta con la sua velocità per risolvere uno dei presunti enigmi che abbiamo citato, rivelando uno dei frutti menzionati, svelando della diversità tra gli stessi.

Possiamo provare a ipotizzare che questi elementi possano garantire a Sonic dei poteri o fungano da reliquie per l’accesso a diverse aree che non abbiamo ancora visto, dato che la mappa che ci è stata presentata sembra nascondere molti segreti e zone, tra cui forse l’accesso ad altre macroaree liberamente esplorabili come questa.

Considerazioni e aspettative

Insomma, quanto visto può rappresentare indubbiamente un grande parco giochi per il porcospino blu, anche se rimaniamo in attesa di scoprire il motivo principale della presenza di Sonic in questo ambiente che pare essere estraneo rispetto a quanto visto nella storia dei suoi videogiochi, oltre che apparentemente scarno dal punto di vista della densità di forme di vita, di cui vediamo dei robot durante il teaser, ovvero una massa di sfere robotiche assemblate e una tipologia più uniforme con quattro arti.

Il sospetto è che molti elementi e funzionalità siano stati volutamente oscurati ed evitati in attesa di una diversa occasione di dimostrazione, con un focus diverso. Quindi, allo stato attuale di Sonic Frontiers abbiamo avuto modo di vedere all’opera la tridimensionalità del porcospino blu in un inedito mondo aperto, restando in attesa di scoprire cosa esso può offrire in termini di contenuti e varietà, che ci riserviamo naturalmente per un’altra occasione, ma indubbiamente sembra un passaggio coraggioso dai classici binari a cui la mascotte di SEGA ci ha abituato, anche se forse si poteva osare di più, per quanto riguarda un rinnovamento tecnico deciso del comparto, almeno per ciò che vediamo in questo momento, forse penalizzato dall’esigenza di pubblicazione del titolo su ogni piattaforma, comprendente anche le console ormai datate e più deboli dal punto di vista computazionale. In questo discorso rientrano anche le animazioni di Sonic e il suo modello, ripreso completamente dai giochi 3D precedenti con l’aggiunta di nuove mosse e un sistema di controllo che sembra adattarsi al contesto fuori dai binari classici.

Vi sono un buon numero di piattaforme aree che necessitano di una giustificazione di coerenza con l’ambiente circostante che non sia solo un’esigenza ludica, per un risultato di design allo stato attuale dubbio, anche perché il gameplay visionato mostra un pop-up – anche di strutture maggiori – evidente a più livelli, un’asperità fastidiosa che speriamo trovi risoluzione in corrispondenza del lancio del gioco, almeno sulle piattaforme più performanti. In questo poco tempo di visione abbiamo però avuto delle impressioni positive su quello che sarà il comparto sonoro del titolo, soprattutto per quanto riguarda l’accompagnamento musicale, un elemento da sempre riuscito nei giochi di Sonic the Hedgehog.

La speranza è quella di vedere un titolo solido e avvincente che non tradisca le aspettative dei fan che da tempo attendono un titolo di Sonic che sappia mostrare i muscoli dell’icona storica dei videogiochi, che nelle recenti iterazioni 3D non ha saputo spiccare, soprattutto con l’ultimo titolo Sonic Forces, lasciando da parte Sonic Colours Ultimate, riedizione rimasterizzata del celebre capitolo per Nintendo Wii che al tempo riscosse buoni consensi.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Data d’uscita: 2022

Sonic Frontiers si è ufficialmente aperto al pubblico, forse non quanto si sarebbe sperato, puntando tutto sulla dimostrazione di open world nella sua scenicità e mostrando qualche interazione con dei punti sulla mappa di cui resta da capire l’effettiva funzione in relazione alle diverse attività proposte. Qualche insicurezza tecnica fa sorgere più di un dubbio in merito al progetto, che comunque ha ancora tutto da dimostrare fino alla fine dell’anno, data in cui dovrebbe avvenire il rilascio ufficiale del titolo sulle piattaforme attuali in commercio. In questo primo incontro con il nuovo gioco di Sonic è possibile apprezzare il coraggio di variare formula per la deriva 3D, che non vediamo comunque l’ora di approfondire meglio, quando maggiori informazioni su meccaniche e narrativa saranno più chiare, valutando il loro mescolarsi con un mondo aperto che speriamo sia davvero vivo e colmo di cose da fare.