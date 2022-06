Forge Of Empires: al via la stagione calcistica

È ufficialmente cominciata la stagione calcistica in Forge Of Empires, i giocatori da oggi in avanti potranno prendere parte ad eventi, sbloccare premi e partecipare a tornei. Partecipare agli eventi della stagione in questione porterà il giocatore a scoprire una nuova modalità del titolo costituita da strategia e competizione.

Nello specifico, in questa season l’utente potrà selezionare la propria squadra e recuperare bibite energetiche che permettono vari tipi di passaggi; un passaggio corto consumerà meno bibite rispetto ad uno lungo. Sarà possibile ottenere le bevante seguendo le istruzioni del Mister Miller; sono state inoltre introdotte le Carte Giocatore, raccolte durante l’evento permetteranno un più ampio range di scelta nei giocatori disponibili. Durante gli allenamenti i passaggi in squadra sbloccheranno un premio casuale e ,gli utenti che riusciranno ad attraversare l’intero campo e a portare a casa un gol, riceveranno il Gran Premio ( composto da Fattoria eolica, un edificio a catena composto dal Mulino a vento Gentiana e quattro Fattorie eoliche, questi elementi forniscono Attacco e Difesa aumentati)

Le novità non sono finite qui, infatti il giocatore avrà la possibilità di partecipare al Torneo di Calcio di questa stagione, sarà possibile partecipare possedendo tre biglietti che sono ottenibili seguendo le istruzioni di Mister Miller. Insomma ci sono veramente delle interessanti novità da scoprire, Forge of Empires è disponibile gratuitamente su browser e dispositivi mobili Android e iOS. Nel frattempo vi ricordiamo che è stata svelata la tabella di marcia di giugno per Hitman 3.