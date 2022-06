Bungie pubblica il secondo video della campagna Cercasi Eroi

Bungie ha pubblicato il secondo video della campagna Cercasi Eroi: ne La mia storia, il membro della community di Destiny 2 Uhmaayyze racconta in versione rap il suo percorso come creatore di contenuti e la sua passione per i videogiochi. I fan di Destiny 2 possono inoltre guardare un breve filmato sul dietro le quinte nel quale Uhmaayyze spiega il come e il perché sia diventato un creatore di contenuti di Destiny 2.

La campagna Cercasi Eroi di Bungie vuole mettere in evidenza le storie dei giocatori di Destiny 2 ed elogiare le diverse forme di eroismo che rafforzano le community videoludiche e rendono le esperienze sociali virtuali più divertenti e inclusive. Uhmaayyze vive negli Stati Uniti ed è noto per la sua incrollabile positività e il suo rap improvvisato mentre gioca in diretta a Destiny 2; per questo si è aggiudicato il titolo ufficiale di hype man di Destiny. Il breve filmato sul dietro le quinte ci presenta il viaggio a Los Angeles del creatore di contenuti, oltra alla registrazione del brano e del videoclip di La mia storia. Di seguito la dichiarazione di Uhmaayyze sulla sua esperienza come content creator:

È fantastico poter contare su una community che crede in te. Sono davvero riconoscente alle persone della mia community e ai miei fan, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Mi sono sentito come una superstar. Il mio sogno è diventato realtà. Voglio ringraziare Bungie, le persone di ICHI, la mia famiglia, i fan, la community e tutti voi. Grazie per aver creduto in me. Questo è soltanto l’inizio della mia carriera e non sarei qui se non fosse per voi. Non smettete mai di sognare, guardiani.

Bungie continuerà a proporre le storie della community di Destiny 2 attraverso la campagna Cercasi Eroi. Continuate a seguirci per maggiori informazionii.