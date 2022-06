Fantafestival 2022 Terza Giornata La notte di Rocky Horror

Fantafestival 2022 Terza Giornata, non c’è due senza tre, e dopo i primi due appuntamenti col fantastico, eccoci tornati nella location romana del Nuovo Cinema Aquila per gustarci i nuovi contenuti della manifestazione. Come di consueto per la giornata di oggi, Venerdì tre giugno è prevista la proiezione di sei cortometraggi e tre film, divisi tra pomeriggio e sera. Tra questi spicca un grandissimo classico del genere fantastico, ovvero l’immortale The Rocky Horror Picture Show, titolo della metà degli anni settanta diventato oggi un vero e proprio cult movie senza tempo.

Fantafestival 2022 Terza Giornata, i contenuti di oggi

Come di consueto l’appuntamento è alle ore 16:30 con la proiezioni della prima trance dei corti, visibili anche online nella pagina dedicata, che trovate a questo LINK. I quattro cortometraggi sono equamente divisi tra i vari paesi e si parte dagli Stati Uniti con While Mortals Sleep titolo del 2021,della durata di quattordici minuti, diretto da Alex Fofonoff. Segue una interessante produzione taiwanese dello stesso anno, ovvero Part Forever di Alan Chung-An, Ou, lungo, anzi corto, dodici minuti. Ci spostiamo poi in Italia, con The 21st Sense diretto nel 2020 da Christian Battiferro e che dura diciannove minuti. Chiude la prima parte del festival Under the Ice titolo realizzato in Spagna nel 2021 da Àlvaro Rodriguez Areny, che dura quindici minuti. Alle ore 17.00 visibile solo di persona al Nuovo Cinema Aquila segue il primo lungometraggio della giornata, in assoluta anteprima per l’Italia. Si tratta di un film austriaco del 2021, il mediometraggio di sessantacinque minuti 2551.01 di Norbert Pfaffenbichler che racconta una storia già sentita, ma rivisitata in versione steampunk, o come dice il regista stesso “slapstick distopico”, ovvero il grande classico Il monello di Charlie Chaplin. Stavolta vediamo un vagabondo che salva un bambino orfano e lo aiuta a crescerlo facendolo vivere con lui in un mondo sotterraneo abitato da personaggi surreali. Una favola nera disturbante e commovente.

Subito dopo seguono il cortometraggio messicano Unheimlich di Fabio Colonna, della durata di quindici minuti e un altro corto di provenienza ucraina e di vari autori, Fright-Muzzles della durata di dieci minuti. Alle ore 19:00 è il turno della retrospettiva tematica “Girl’s Revenge” che presenta oggi il classico del 1972 Femmine carnivore del regista Zbynek Brynych una coproduzione internazionale tra Germania Ovest, Francia, Italia e Cecoslovacchia, portata al festival in collaborazione con il Centro Ceco di Roma. Un film tutto al femminile, che racconta la storia misteriosa di Eva, una giovane fanciulla esaurita mentalmente che, durante il suo ricovero nella clinica per malattie mentali di Badmarin, scopre che la bizzarra cittadina è abitata da sole donne. Che fine avranno fatto gli uomini? La risposta è un vero mistero da risolvere. A seguire, alle ore ventuno, ecco che, per la retrospettiva tematica “Amazing Journey” arriva il grande classico The Rocky Horror Picture Show film cult per eccellenza del 1975 diretto da Jim Sharman, con protagonista Tim Curry, l’attore leggendario che ha interpretato IT nella miniserie tratta dal romanzo di Stephen King, con le sue incredibili bizzarrie scenografiche. Un grande classico che gli appassionati del genere conoscono quasi a memoria, e che rivedere sul grande schermo fa sempre piacere.