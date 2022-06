Horizon Forbidden West: ecco le note del nuovo aggiornamento

Durante lo State of Play Oltre a svelare Horizon Call of the Mountain, Guerrilla Games ci ha sorpreso annunciando un nuovo grande aggiornamento per Horizon Forbidden West. Il Major Update aggiunge New Game Plus, trasmog, l’opzione per ripristinare le abilità, difficoltà Ultra Hard e molto altro. Inoltre, ci sono una serie di correzioni di bug e miglioramenti. Trovate le note complete sulla patch, del nuovo e importante aggiornamento, qui.

La fedeltà visiva in modalità Performance è stata migliorata mentre sono state implementate più correzioni per gli arresti anomali. Anche i blocchi di progressione per alcune missioni principali sono stati risolti e sono stati risolti anche problemi in attività mondiali come Rebel Outpost e Rebel Camps. Inoltre, se ritenevi che Hammerburst Boltblaster di livello 4 stesse infliggendo meno danni rispetto alla versione di livello 3, ora dovrebbe essere risolto. Se ciò non bastasse, insieme all’aggiornamento 1.14, è disponibile anche l’hotfix 1.15. In questo modo, gli elementi dell’HUD venivano visualizzati simultaneamente all’inizio in casi specifici e la difficoltà personalizzata non veniva ripristinata correttamente durante il caricamento di un gioco.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West è disponibile in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.