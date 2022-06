Final Fantasy 16: il sito aggiornato svela dettagli

In seguito all’annuncio di ieri allo State Of Play, il sito di Final Fantasy 16 si aggiorna e svela dettagli sul mondo, la sua magia e i suoi personaggi.Il titolo è ambientato nella terra di Valisthea, descritta come ” costellata” di Mothercrystals e benedetta dall’etere. I ” Cristalli Madre” sono stati usati da generazioni come fonti di magia, assicurando così prosperità e benessere agli abitanti. Valisthea è divisa in regni, eccoveli di seguito ( dal sito ufficiale) :

Il Granducato di Rosaria: Originariamente un piccolo gruppo di province indipendenti nella Valisthea occidentale, il Granducato di Rosaria è stato fondato dall’idea di forza nell’unità. Il ducato è ora minacciato dalla piaga. L’etere di Rosaria proviene dal Cristallo Madre del Respiro di Drake su un’isola vulcanica al largo della costa. Il Dominante della Fenice è l’Arciduca del Ducato.

Il Sacro Impero di Sanbreque: la più grande forza teocratica della Valisthia, il Sacro Impero di Sanbreque trae il suo etere dal Cristallo Madre Testa di Drake attorno al quale è costruita la sua capitale. Il suo Eikon dominante è avvolto nel mistero, ma funge da campione dell’impero.

Il Regno di Woloed: La metà orientale della Valistia è il dominio del Regno di Waloed. Combattendo spesso orchi e altri uomini bestia, il Dominant, il cui Eikon è sconosciuto, ha mantenuto con successo una relativa pace. L’etere del regno proviene dal cristallo madre della colonna vertebrale di Drake.

La Repubblica Dhalmekiana: La Repubblica Dhalmekiana, un gruppo di cinque stati, trae il suo etere dal Cristallo Madre Zanna di Drake. Il suo Dominante ha Titano, l’Eikon della Terra, come suo Eikon e funge da consigliere speciale del suo parlamento eletto.

The Iron Kingdom: The Iron Kingdom è un piccolo gruppo di isole nella metà occidentale dei regni gemelli di Valisthea. L’ortodosso cristallino, una fede estrema che adora i cristalli, è il potere principale nei Regni di Ferro. Il loro etere è attinto dal Cristallo Madre del Respiro di Drake. La loro fede considera i Dominanti come abomini empi e qualsiasi Dominante trovato nel regno viene giustiziato.

Il Dominio Cristallino: Seduto nel cuore di Valisthea, il Dominio Cristallino trae il suo etere dal Cristallo Madre più alto: la Coda di Drake. Il dominio è completamente autonomo dopo aver fatto fronte a molte guerre nel corso della sua storia in cui vari gruppi hanno cercato di rivendicare per se stessi il Cristallo Madre. Il Dominio Cristallino non ha Dominante.

Il ruolo degli Eikon non è del tutto chiaro, ciò che si evince dalla informazioni è il fatto che essi risiedano all’interno di persone benedette dalla capacità di evocare i propri poteri; queste persone, chiamate Dominanti, vengono venerate dalle altre e trattare come reali in alcuni luoghi ma temuti in altri. Insomma il titolo si preannuncia davvero interessante, non ci resta che aspettare ulteriori novità. Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 dovrebbe arrivare nel corso dell’estate 2023 su PlayStation 5 e PC.