Warhammer Vermintide 2: disponibile il nuovo aggiornamento

Nell’ambito del festival Warhammer Skulls di Games Workshop, lo sviluppatore Fatshark ha annunciato un importante aggiornamento dell’espansione Chaos Wastes di Warhammer: Vermintide 2. L’aggiornamento porta il principe demone del caos Be’lakor in Vermintide 2, portando con sé un nuovo tema e sfide che i giocatori devono superare.

Come parte dell’aggiornamento, il Tempio delle Ombre è un nuovo livello in arrivo nel gioco, in cui i giocatori affrontano tutta la forza di Be’lakor. L’aggiornamento porta anche un nuovo tipo di nemico: i campioni dell’ombra. L’aggiornamento Be’lakor per l’ espansione Chaos Wastes di Warhammer: Vermintide 2 sarà disponibile il 14 giugno come aggiornamento gratuito su PC, Xbox One e PS4. Warhammer: Vermintide 2 si svolge durante l’evento End Times di Warhammer Fantasy , in cui il Vecchio Mondo sta essenzialmente affrontando un’apocalisse. I giocatori devono allearsi e combattere contro orde di adoratori del Caos, inclusi Skaven, Uominibestia e persino Principi Demoni.

Fatshark ha lavorato a un seguito di Vermintide 2 sotto forma di Warhammer 40000: Darktide, che ha recentemente ottenuto un nuovo trailer cinematografico. Darktide è ora disponibile per i preordini anche su PC. Warhammer 40,000: Darktide uscirà il 13 settembre su PC e Xbox Series X/S. Al momento non si sa se vedrà una versione su PS5. Di seguito una panoramica di Vermintide 2:

Preparatevi a sfide mai viste prima, mentre voi e la vostra squadra provate disperatamente a sopravvivere a un’offensiva senza fine. Scegliete tra 15 carriere, scalate gli alberi dei talenti, personalizzate il vostro arsenale in base allo stile di gioco, fatevi strada combattendo in una moltitudine di livelli sbalorditivi e mettetevi alla prova con il nostro nuovo sistema delle Imprese Eroiche. L’unica cosa che si frappone tra la disfatta più totale e la vittoria siete voi e i vostri alleati. Se cadrete, l’Impero cadrà con voi.

Warhammer: Vermintide 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.