11 bit studios: il 12 giugno verrà svelato il nuovo gioco

Un po’ come successo lo scorso anno per il reveal di Frostpunk 2, 11 bit studios ha pubblicato un teaser trailer che annuncia di come il 12 giugno, quando qui in Italia saranno le 21:30, verrà svelato il prossimo gioco in sviluppo da parte del team polacco. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, dura appena 20 secondo e si vede solo il particolare di un volto mentre apre gli occhi: insieme, una frase. Se l’anno scorso era stato scelto Harold Wilson, ora è il turno di Alexis Carrel. Questa infatti la frase che accompagna il teaser:

“Man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor.



Che tradotta diventa “L’uomo non può rifare se stesso senza soffrire, perché è sia il marmo che lo scultore”. E vediamo dunque cosa ha in serbo il team autore già, tra gli altri, della serie Frospunk e This War of Mine: lo sapremo il 12 giugno all’interno del PC Gaming Show.