Marvel’s Midnight Sun: reveal a breve?

Tra tutti i grandi annunci dello State of Play di PlayStation, c’è stata una fuga di notizie piuttosto importante per Marvel’s Midnight Suns. Il giornalista Nils Ahrensmeier ha riferito che il gioco di ruolo sarebbe previsto il 6 ottobre e ha anche mostrato la box art delle varie edizioni, anche se poi il tweet è misteriosamente scomparso. L’insider Tom Henderson ha risposto a questa notizia, notando che i rivenditori hanno “apparentemente fatto trapelare” alcuni dettagli chiave del titolo.

Ha poi evidenziato che un vero e proprio annuncio è in arrivo “molto presto”. Henderson ha precedentemente riferito di un trailer rinnovato in arrivo a giugno insieme alla data di uscita. Dopo il controverso reveal dello scorso anno, dovuto soprattutto al combattimento a base di carte, il gioco è stato sottoposto a un apparente “enorme rinnovamento”, anche se la natura di questo è ancora sconosciuta.

Un reveal al Summer Game Fest il 9 giugno sembra un buon momento, data l’esposizione e la partnership dell’editore 2K Games con l’evento. D’altra parte, Firaxis potrebbe annunciare in anticipo la data di uscita e le varie edizioni per attirare l’attenzione, per poi presentare un nuovo gameplay durante l’evento. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.