Cartoons on the Bay: consengato il premio Sergio Bonelli 2022 a Zerocalcare e Carlos Grangel, annunciati altri vincitori

Continua ad andare avanti la settimana della 26esima edizione del Cartoons on the Bay a Pescara. Il premio Sergio Bonelli 2022 è stato consegnato a Zerocalcare e Carlos Grangel.

AUTORE DELL’ANNO: Carlos Grangel

PRODOTTO CROSSMEDIALE DELL’ANNO ISPIRATO A UN FUMETTO: Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare

Ricordiamo oltretutto che Carlos Grangel ha anche disegnato il logo di questa edizione del festival.

Per l’occasione, sui profili social dell’evento sono state pubblicate alcune foto della premiazione, che potete vedere qui sotto.

Oltretutto, nella giornata odierna, sono stati annunciati anche i cortometraggi vincitori del premio Animiamoci 2021, nato dalla collaborazione tra Asifa Itaia, Cartoon Italia e Rai Kids. Potete vedere le foto della premiazione, qui sotto.

Infine, ricordiamo che ieri è stato annunciato il vincitore del Premio Giuseppe Laganà, che è stato consegnato a Maddalena Brozzi, Laura Cagnoni e Sara Moschini per Raices.

Il premio Giuseppe Laganà è dedicato agli autori e le opere italiane che riescono ad unire l’originalità artistica ad una potenzialità di piazzarsi sul mercato. Promosso da ASIFA e Cartoon Italia, il premio è riservato a cortometraggi, trailer, pilota in animazione realizzati da giovani autori di età inferiore a trent’anni.

Qui sotto potete vedere le foto della premiazione attraverso il profilo Twitter ufficiale del Cartoons on the Bay.