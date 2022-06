Resident Evil 4: la giacca di Leon si può acquistare

Il tanto atteso remake di Resident Evil 4 di Capcom è stato finalmente annunciato ieri sera durante l’evento State of Play di PlayStation, e con ciò è arrivato un nuovo sguardo alle versioni rinnovate dei personaggi come Leon e Ashley. Mentre l’abbigliamento di Ashley ha visto cambiamenti più importanti, Leon sembra ancora in gran parte lo stesso con il suo giubbotto bomber che lo mantiene elegante mentre uccide gli abitanti del villaggio infestato. A quanto pare, quella giacca è in realtà un vero prodotto che potrete acquistare in questo momento, anche se non è economico. Coloro che hanno guardato per intero il trailer di Resident Evil 4 quando è stato rivelato durante lo stato di gioco hanno potuto individuare un disclaimer diverso dalla maggior parte degli avvisi che vediamo nei trailer di gioco. Diceva:

“Il bomber in pelle di montone marrone di Leon appare con il permesso di Schott New York“.

Ciò ha portato persone come l’utente Reddit redgrave187 a cercare quella particolare giacca sul sito del rivenditore e sembra che l’abbiano trovata. L’attuale consenso è che la giacca nel trailer sia modellata su questa giacca qui che è disponibile in alcuni colori diversi che costano 1395 euro ciascuno. Hanno fatto una cosa del genere anche per Resident Evil Village, quindi non c’è da stupirsi.