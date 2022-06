Marvel’s Spider-Man: vendute oltre 33 milioni di copie

Marvel’s Spider-Man ha registrato un’altra pietra miliare delle vendite, poiché Insomniac Games ha confermato questa settimana che le vendite per PS5 e PS4 del gioco del 2018 e del suo spin-off Miles Morales hanno venduto oltre 33 milioni di copie a livello globale, a partire dal 15 maggio 2022 . L’ultima volta che Sony ha fornito un aggiornamento sulle vendite di Marvel’s Spider-Man è stato nell’agosto 2019, quando ha rivelato che il gioco aveva venduto 13,2 milioni di unità. Con le vendite ripetute del primo gioco, della sua edizione rimasterizzata su PS5 e di Miles Morales, quei numeri sono stati aumentati di altri 20 milioni da allora, un totale impressionante in ogni aspettativa.

Con un sequel in arrivo, è una scommessa sicura che quei numeri continueranno a salire per il franchise quando arriverà su PC ad agosto. Come rivelato nella live streaming dello State of Play di questa settimana, i giocatori su PC potranno acquistare la versione remastered, che include il gioco base, miglioramenti grafici e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in un unico enorme pacchetto. Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente previsto per arrivare nel 2023 e sarà un’esclusiva per PS5. Questa volta, sia Peter Parker che Miles Morales si uniranno per affrontare Venom, che sarà doppiato da Tony Todd di Candyman.

Insomma, sarà un grande anno per gli appassionati di Spider-Man su PC, che a questo punto possono dare per certo pure l’arrivo del seguito, ancora in sviluppo e per adesso annunciato solo per PS5.

Insomniac, lo studio di sviluppo delle versioni PlayStation, è al lavoro anche su un titolo dedicato a Wolverine, di cui però non si sa ancora nulla.