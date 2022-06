PlayStation 5 vende oltre 20 milioni di copie

In seguito ad una buona performance durante lo State of Play di ieri sera, PlayStation 5 ha un’altra sorpresa per i possessori della console di Sony: ben oltre 20 milioni di copie, infatti, sono state vendute dal lancio ufficiale a novembre del 2020.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, la dirigente di SIE Veronica Rogers sottolinea che:“

“Siamo entusiasti di confermare che Sony ha venduto oltre 20 milioni di PlayStation 5 a livello globale. Sin dal lancio, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per fornire agli utenti una console davvero di nuova generazione e vogliamo cogliere questo momento per ringraziare tutti i fan per il supporto dimostratoci. La passione che vi anima per il marchio PlayStation è ciò che guida il nostro lavoro e ci ispira a percorrere sempre la strada dell’innovazione, progettando la tecnologia e alimentando la creatività per il bene dei videogiocatori e fare di PlayStation il posto migliore per giocare”.

Questo traguardo garantirà loro un posto di tutto rispetto nel mercato del videogioco, e l’azienda giapponese continua a spaccare con uscite di esclusive e videogiochi indipendenti che allettano molti competitori. Ma non è finita qui, poiché è stato aggiunto che: