PUBG Mobile: arrivano i contenuti di The Boys

I contenuti di The Boys sono arrivati in PUBG Mobile. Come annunciato pochi giorni fa, in occasione della premier della terza stagione di The Boys, da oggi 3 giugno su Prime Video, i giocatori possono ottenere una serie di oggetti esclusivi, inclusi i costumi di Patriota, Starlight e Soldier Boy, oltre a skin per le armi, zaini, un paracadute in versione ‘Super’ e tanto altro.

A partire dall’8 giugno, i giocatori potranno partecipare all’evento “Supe Spree”, dove si potranno unire all’antieroe di The Boys, Billy Butcher, in modo da creare la loro squadra e investigare sulle malefatte dei Super.

All’interno del gioco, una serie di orribili omicidi irrisolti sta improvvisamente colpendo NYC. I corpi mutilati di alcuni broker di Wall Street e dei loro clienti cominciano ad apparire in tutta la città. La polizia non ha indizi e i funzionari della città chiedono risposte. Per completare ogni sfida, i giocatori dovranno collaborare con i personaggi di The Boys o con i loro amici in-game per svelare la verità. I giocatori raccoglieranno prove, sbloccheranno storie e infine sveleranno il supereroe che si cela dietro questi attacchi efferati per guadagnare i Billy Butcher’s Duds. L’integrazione prevede anche una serie di sfide settimanali, che offriranno ai giocatori ulteriori opportunità di guadagnare benefici e premi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato.

Qui sotto potete vedere il nuovo breve trailer della partnership tra The Boys e PUBG pubblicato per l’occasione.