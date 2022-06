Street Fighter 6: ecco alcuni dettagli sulle modalità

Ieri, durante lo State of Play, uno dei titoli che ha riscontrato maggiore interesse è stato Street Fighter 6, nuovo capitolo della storica saga picchiaduro Capcom. Insieme al reveal (e alla modifica del logo), è stato aggiornato il sito ufficiale, che mostra le diverse modalità che saranno disponibili.

Modalità Fighting Round:

Continuando la tradizione di capostipite del genere, questa modalità rappresenta l’apice dei picchiaduro. Grazie al suo sistema di combattimento altamente evoluto, potrai sperimentare personalmente questa incredibile innovazione. Tutte le modalità già presenti in Street Fighter V sono ora disponibili nel Fighting Ground.

Modalità World Tour:

Il World Tour è una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo. Si tratta di un’esperienza completamente nuova che va oltre le etichette di genere. Scolpisci la tua leggenda per le strade! Attendi ulteriori notizie sulla World Tour nel prossimo futuro!

SISTEMA DI COMBATTIMENTO

I comandi più semplici ti permetteranno di migliorare attacco e difesa. Con un buon tempismo è possibile sferrare attacchi con una grafica sbalorditiva, per vivere ancora di più il brivido della lotta.

INDICATORE DRIVE

Il motore che alimenta il sistema Drive è disponibile fin dall’inizio del round, consentendo di combattere a proprio piacimento. Se si consuma l’intero indicatore Drive, si entra in uno stato di Burnout con grandi svantaggi. Questa risorsa però si ricarica automaticamente e la sua gestione risulterà fondamentale per il combattimento. Padroneggia questo sistema, intuisci quando essere prudente e quando giocare d’azzardo: in questo modo renderai i tuoi scontri profondi e di alto livello.

MECCANICHE DI GIOCO

Drive Impact Drive Parry Overdrive Drive Rush Drive Reversal

Sistema di comandi: Modern e Classic

Street Fighter 6 offre una nuova modalità di controllo per giocare senza la necessità di ricordare input complessi, permettendo ai giocatori di godersi il flusso della battaglia. I giocatori che si avvicinano per la prima volta al mondo di Street Fighter, o quelli che non toccano un picchiaduro da anni, possono gettarsi subito nella mischia. Naturalmente, il tipo di controllo tradizionale della serie è ancora disponibile per i giocatori che lo apprezzano

Telecronaca: Aru (giapponese) e Jeremy “Vicious” Lopez (inglese)

I telecronisti ufficiali del Capcom Pro Tour commenteranno i tuoi scontri in tempo reale. Potrai così vivere l’esperienza di un torneo di giocatori professionisti, con il commento di tutto ciò che accade durante l’incontro. I telecronisti aumenteranno di intensità man mano che il match entra nel vivo e forniranno anche spiegazioni di facile comprensione del gioco, rendendolo un ottimo strumento di apprendimento per i principianti.

Qui sotto potete vedere il filmato relativo proprio ai commentatori. Ricordiamo infine che Street Fighter 6 è previsto per il 2023, su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.