Fantafestival 2022 Quarta Giornata, un sabato sera fantastico

Fantafestival 2022 Quarta Giornata, inizia il lungo week-end di proiezioni fantastiche alla manifestazione che si sta svolgendo presso il Nuovo Cinema Aquila al Pigneto. A partire dal pomeriggio, con la prima trance di corti, fino alla sera, dove è prevista la proiezioni di un grande classico del passato ovvero Il Fantasma del Palcoscenico di Brian De Palma. Nel fine settimana la zona del Pigneto è caratterizzata dalla classica movida serale, grazie ai tanti localini di ristoro situati presso la storica area pedonale, e tra un brindisi con una bottiglia di prosecco gelata, una fumatina in compagnia in una sera estiva, cosa di meglio di un festival del cinema fantastico? Pronti per tornare in sala!

Fantafestival 2022 Quarta Giornata, i contenuti di oggi

Sabato 4 giugno, in un clima caldissimo da piena estate, ecco che inizia il grande fine settimana fantastico del festival, a partire dalle ore 16.30 con la prima selezione di cortometraggi che, come sappiamo, sono visibili anche online, su questa pagina. Si inizia subito con due produzioni statunitensi molto forti, entrambe dell’anno 2021 e della durata di quindici minuti, ovvero Creeper scritto a quattro mani da Melissa Scrivner Love e David Love e Who Goes There di Matthew James Fackrell. Si torna poi in Italia con Pluto di Ivan Saudelli, della durata di venti minuti esatti. Con questo caldo soffocante di un giugno troppo estivo, cosa meglio che trasferirsi nella gelida Irlanda, ed ecco che da qui arriva The Rock of Ages di Eron Sheean produzione del 2021 della durata di sedici minuti. Ci si sposta poi in Francia con l’ultimo corto pomeridiano, ovvero Arca di Germain e Robin Aguesse, che dura diciannove minuti. Alle ore 17:00 in anteprima assoluta italiana arriva il film svedese Knocking girato in Svezia nel 2021 dalla regista Frida Kempff. Una classica storia d’atmosfera a quanto pare, che racconta dell’incidente drammatico di Molly, che, sopravvissuta al peggio, si trasferisce in una casa tutta nuova per la convalescenza, ma dal piano superiore arrivano strani rumori e urla disumane che la terrorizzano. In molti sono convinti che si tratti di allucinazioni e nessuno la vuole aiutare. Realtà o fantasia? Nella mente di Molly il confine tra incubo e realtà diventa sempre più labile. Subito dopo è il turno di un nuovo cortometraggio, ovvero Inherent girato in Danimarca nel 2021 dal regista Nicolai G.H. Johansen.

Alle ore 19:45 al Nuovo Cinema Aquila torna la retrospettiva tematica “Girl’s Revenge” che, dopo l’impressionante Femmine Carnivore di ieri, che ha letteralmente terrorizzato il pubblico in sala, è il turno di Death Game film proveniente dagli Stati Uniti del 1977, diretto da Peter S. Traynor, e portato al festival in collaborazione con Grindhouse Releasing. Il titolo viene introdotto dal direttore della fotografia David Worth. La pellicola dai toni forti racconta la storia di due ingenue ragazze che, per motivi fortuiti, arrivano nella vita di un ricco ma losco imprenditore. All’inizio scatta un gioco di seduzione tra i tre, ma l’orrore è in agguato, ed ecco che presto arriveranno delle torture per le povere ragazze. All’estero il titolo è un vero cult movie, ma totalmente inedito in Italia, e grazie al Fantafestival eccolo giungere nel Belpaese. Una piccola curiosità, se la trama vi pare già vista, non avete torto, infatti del film è stato realizzato un remake da un regista di culto, Eli Roth, noto anche per Cabin Fever, Hostel e la serie di documentari sulla storia del genere, History of Horror, dal titolo Knock Knock. Fantafestival 2022 Quarta Giornata da il via alla sua ultima proiezione alle ore 21:00, con la retrospettiva tematica “Amazing Journey” che presenta questa sera un grande classico statunitense, ovvero Il fantasma del palcoscenico (USA, 1974, 92′) di Brian De Palma film degli anni settanta che rilegge in chiave rock il classico romanzo francese di Gaston Leroux del 1910 Le Fantôme de l’Opéra. Un altro musical a tema horror quindi, dopo l’eccezionale Rocky Horror Picture Show di ieri sera. Il Pigneto si tinge di rosso al suon di musica, grazie al Fantafestival.