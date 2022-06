Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: uscita posticipata a data da destinarsi

Continua lo sviluppo non semplice per Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake. Il ritorno del principe era stato annunciato nel 2020 con una data di uscita nel 2021, che alla fine è diventata 2022 e poi 2023. Oggi Ubisoft ha confermato un nuovo rinvio, affermando che non punta più a un’uscita nell’anno fiscale 2023.

La dichiarazione di Ubisoft è stata dettata da alcune voci che dicevano che il progetto era stato cancellato, in seguito alla notizia che Gamestop e Amazon avevano smesso di accettare i preordini del gioco rimuovendolo dal listino di alcune piattaforme. Il remake di Sands of Time ha ovviamente avuto diversi problemi, ma addirittura la cancellazione sembrava strana: arrivava infatti appena un mese dopo che Ubisoft aveva annunciato che lo sviluppo era stato spostato dagli studi di Pune e Mumbai a Ubisoft Montreal, cosa che presumibilmente non avrebbe fatto se il gioco fosse stato così vicino alla cancellazione.

Ubisoft ha confermato che lo studio di Montreal ci sta ancora lavorando:

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, e Ubisoft Montreal beneficerà dei loro insegnamenti, poiché il nuovo team continuerà a lavorare per realizzare un grande remake. Di conseguenza, non puntiamo più a un’uscita nell’anno fiscale 2023 e il gioco è stato cancellato dal listino. Se i giocatori desiderano cancellare il loro preordine, sono invitati a contattare il loro rivenditore. Saranno aggiornati sul progetto man mano che lo sviluppo procede”.

Non è stato fissato un nuovo periodo d’uscita, ma è ancora possibile che il remake de Le Sabbie del Tempo possa comunque essere pubblicato nel 2023: L’anno fiscale 2022-23 dell’azienda termina infatti il 31 marzo 2023, quindi il gioco potrebbe saltare questo periodo e arrivare comunque nell’anno solare 2023. Il fatto che sia stato eliminato dai rivenditori fa pensare a un’attesa importante. Vedremo in futuro cosa dirà Ubisoft riguardo all’uscita di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.