Black Desert: teaser trailer di Drakania Awakening

Pearl Abyss ha pubblicato un breve teaser trailer di Drakania Awakening, nuovo contenuto in arrivo in Black Desert: potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

In più, tramite la pagina di Steam, sono arrivate alcune informazioni in merito:

Sulle armi e l’aspetto di Drakania Awakening:

Sullo stile di combattimento di Drakania:

“Al Risveglio, Drakania svela il suo drago interiore, assumendo una forma diversa per mostrare il suo potere draconico che rimane invisibile quando è in forma umana. Nel momento in cui apre le ali, rivela pienamente i suoi poteri draconici. Sebbene non siano applicabili a tutte le abilità, alcune mostreranno azioni e/o effetti diversi quando vengono utilizzate in forma umana rispetto alla sua forma di drago. Tuttavia, tutto questo è ancora in fase di sviluppo, quindi per il momento possiamo solo condividere questi concetti. Ne riveleremo di più in un secondo momento”.