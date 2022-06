Resident Evil 4: Ella Freya ha confermato di essere lei la modella per Ashley

Ella Freya ha confermato di essere il volto di Ashley nel remake di Resident Evil 4.

Il vociferato ed atteso remake di Resident Evil 4 è stato annunciato durante lo State of Play, con un trailer che mostrava il protagonista Leon S. Kennedy mentre si addentrava nel villaggio di El Pueblo, alla ricerca proprio di Ashely Graham, figlia del presidente degli Stati Uniti. Il filmato mostra diverse riprese proprio di Ashley, sia nei desolati posti del villaggio spagnolo, che nella foto che tiene Leon in mano nel finale del video.

Poco dopo la pubblicazione del trailer, Freya ha confermato di essere proprio lei dietro la nuova Ashley che appare nel video. Ha infatti scritto su Twitter:

“Quando ho visto il trailer, ho quasi pianto. Sono così felice in questo momento. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. Sono così felice di entrare a far parte della famiglia Resident Evil”.

Freya è una modella che vive in Giappone, gestisce profili su Patreon e Instagram, e occasionalmente trasmette anche dirette streaming di gaming sul suo canale YouTube.

È probabile che Freya sia solo il volto di Ashley, e non sia l’attrice che presterà la sua voce. L’originale Ashely di Resident Evil 4 (2005) era basata sulla modella Brooke Elizabeth Mathieson e doppiata dall’attrice Carolyn Lawrence.

Il remake di Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Sono in sviluppo anche contenuti relativi alla versione per PSVR 2.

Qui sotto potete vedere il tweet, in giapponese, di Ella Freya.