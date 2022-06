Call of Duty Modern Warfare 2: la campagna sarà mostrata al Summer Game Fest

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà svelato l’8 giugno con il suo primo trailer, che sarà immediatamente seguito da un “livello di gioco in anteprima mondiale” il 9 giugno, come è stato confermato. Sembra che si tratti specificamente della campagna, con ulteriori rivelazioni in arrivo per il multiplayer.

Il filmato debutterà durante l’evento Summer Game Fest Live. In ogni caso, l’intero showcase sarà un evento da seguire con attenzione, poiché sono attese molte rivelazioni. Un teaser trailer di Modern Warfare 2 si è concentrato sulla Task Force 141, la squadra principale di Modern Warfare del 2019. Il gruppo tornerà a riunirsi nel sequel per sconfiggere ancora una volta i nemici.

Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 ottobre per PC e console. È sviluppato da Infinity Ward e si dice che sarà incentrato, almeno in parte, sui cartelli della droga colombiani. Alcune fughe di notizie hanno suggerito che è in preparazione anche una beta, in cui gli utenti PlayStation saranno i primi a potervi partecipare.

See the world premiere gameplay level from @CallofDuty #ModernWarfare2 during #SummerGameFest on June 9th at 11am PT/2pm ET/6pm GMT.

Streaming live at https://t.co/gO9QVWF4nN and also in @IMAX live in select cities, https://t.co/AwYFYvXqHQ pic.twitter.com/QQJQ4Ie2w2

— Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) June 3, 2022