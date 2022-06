The Callisto Protocol: il primo gameplay sarà mostrato al Summer Game Fest

Tra i molti giochi che appariranno la prossima settimana allo showcase del Summer Game Fest c’è The Callisto Protocol di Striking Distance Studios. Sarà la prima demo di gioco del titolo horror e il regista Glen Schofield si unirà all’ospite Geoff Keighley.

Ambientato nel 2320 nella colonia carceraria Black Iron su Callisto, il protagonista è il prigioniero Jacob Lee che lotta per la sopravvivenza in mezzo a un’invasione aliena. Tuttavia, sembra che il direttore della prigione possa avere un ruolo in tutto questo. Oltre all’uso di pistole e armi da mischia, Lee si affiderà alla GRP, un’arma gravitazionale per congelare i biofagi, lanciarli contro i pericoli ambientali e altro ancora.

Originariamente annunciato come parte dell’universo di PUBG Battlegrounds, Schofield ha poi rivelato che Il Protocollo Callisto è un universo e una storia a sé stanti. Ciò significa che non ci sono collegamenti narrativi con il titolo di Krafton, al di fuori di eventuali Easter egg. The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre che per PS4 e Xbox One.

