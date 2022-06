Cartoons on the Bay: Elden Ring trionfa ai Pulcinella Awards 2022

Elden Ring sicuramente si aggiudicherà numerosi premi nei mesi finali del 2022 (quando ci saranno le tante premiazioni a cui siamo abituati), ma il titolo di From Software e Bandai Namco Entertainment è già stato proclamato vincitore in occasione dei Pulcinella Awards 2022, assegnati durante l’edizione di quest’anno del Cartoons on the Bay, vincendo così il suo primo premio dell’anno.

La 26esima edizione del festival, organizzato da Rai Com e diretto da Roberto Genovesi, ha infatti visto trionfare Elden Ring nella categoria Interactive Animation, premiato soprattutto per la costruzione del suo open world. Gli altri giochi in gara rappresentavano l’eccellenza pubblicata lo scorso anno e di fatto, Elden Ring ha battuto titoli del calibro di Psychonauts 2, Horizon Forbidden West, Metroid Dread e Ghostwire: Tokyo. Tra gli altri premi da segnalare, il Pulcinella Award come miglior lungometraggio è stato vinto da Troppo cattivi (The Bad Guys) di Dreamworks Animation. Il premio per la categoria New Adults è stato assegnato ad Unsung Women, mentre la categoria Kids è stata vinta da Swop.

Sapevate che il premio Sergio Bonelli 2022 è stato vinto da Zerocalcare e Carlos Grangel?