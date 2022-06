Ark II è stato confermato per l’evento Xbox e Bethesda Games Showcase

Con tutti i giochi confermati per il Summer Game Fest, è strano che Microsoft non abbia pubblicizzato nulla nella sua Xbox e Bethesda Games Showcase. Tuttavia, sembra che un titolo sia stato confermato: Ark II di Studio Wildcard. Il Twitter francese ufficiale del gioco diceva:

Ci vediamo il 12 giugno per contenuti esclusivi su ARK II.



Ha anche condiviso un’immagine di ARK: Fjordur, una mappa gratuita in arrivo nel primo gioco, insieme ad Ark 2 con il logo Xbox e Bethesda Games Showcase al centro. Annunciato ai The Game Awards 2020, il titolo sandbox di sopravvivenza è in sviluppo per Xbox Series X/S come esclusiva di lancio per console e PC. Il nuovo titolo apparentemente si svolge dopo ARK: Survival Evolved – Genesis: Part 2 e presenta Vin Diesel nei panni di un personaggio di nome Santiago. Resta da vedere come il gioco migliorerà e si legherà al suo predecessore, ma l’uscita è prevista per quest’anno. Forse una data insieme al gameplay sarà annunciata il 12 giugno.

Il gioco è stato annunciato durante i The Game Awards 2020 con un trailer che ha presentato la modalità storia e la partecipazione del famoso Vin Diesel, che interpreta i panni del protagonista di questa nuova avventura ambientata in un mondo rimasto al periodo preistorico, con tanto di dinosauri e altre minacciose creature. Il primo capitolo presentava meccaniche esclusivamente multi player. Al momento non si conosce la data di lancio per Ark II.

Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 si svolge alle ore 19:00 della giornata del 12 giugno sulle principali piattaforme di streaming, come YouTube, Twitch, Facebook e persino TikTok. L’evento digitale vedrà molte World Premiere e non solo legati ai principali Xbox Game Studios, ma non mancheranno sicuramente ulteriori novità legate all’offerta dell’Xbox Game Pass.

