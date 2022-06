Lost Ruins: il gioco di sopravvivenza debutta su console

Lost Ruins è un gioco di sopravvivenza in 2D che venne rilasciato lo scorso 13 maggio per PC tramite Steam , GOG , Humble Store e itch.io ed ora il titolo, oggi 6 giugno 2022, viene lanciato per PlayStation 4 , Xbox One e Switch.Sarà possibile dare uno sguardo più dettagliato al titolo attraverso la panoramica completa che il sito ufficiale mostra ai fruitori, ma eccovi di seguito qualche informazione:

Una giovane ragazza si sveglia in una prigione poco illuminata senza nessuno dei suoi ricordi. Circondata da orribili mostri assetati di sangue, viene salvata da una misteriosa maga, Beatrice. Con l’aiuto di Beatrice, la ragazza intraprende un viaggio pericoloso per trovare risposte e svelare i segreti delle Rovine Perdute.



Importante aggiungere che una delle peculiarità di gioco, oltre alla combo armi/magia, è il fatto che il giocatore avrà la possibilità, lungo il percorso di gioco, di entrare in possesso di determinati oggetti chiamati ” accessori”, ognuno con una propria peculiarità, come la protezione dal fuoco per esempio. Il gioco è veramente intrigante e sta riscuotendo un discreto successo, di seguito vi rilasciamo il trailer che, insieme alla panoramica del gioco sopra citata, permette di dare uno sguardo al titolo in maniera ben più dettagliata. Nel frattempo vi ricordo di dare uno sguardo al nostro palinsesto Twitch per i succosi eventi dell’imminente Summer Game Fest2022.