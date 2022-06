Crash Bandicoot: un brawler ispirato alla serie è in sviluppo, rumor

Un insider di Xbox ritiene che Toys for Bob abbia già iniziato a lavorare su un gioco picchiaduro brawler di Crash Bandicoot per quattro giocatori. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare della serie Crash Bandicoot è stato quando Activision ha lanciato Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Successivamente, lo studio dietro il gioco, Toys for Bob, ha iniziato ad aiutare gli sviluppatori di Call of Duty, in modo che Activision potesse essere certa che la loro road map di sviluppo rispettasse i tempi previsti.

Anche se questo potrebbe significare che non avremo presto un nuovo Crash, un recente rapporto di un insider del settore afferma che Toys for Bob stia effettivamente lavorando su un nuovo capitolo per la serie Crash Bandicoot. In un recente livestream del programma Xbox Chaturdays, l’insider Jez Corden è apparso nelle previsioni del Summer Game Fest di Windows Central, parlando di quali giochi potremmo probabilmente vedere nei prossimi showcase di Xbox e dei suoi studi acquisiti. Jez Corden afferma che esiste già un gioco multiplayer di Crash Bandicoot in lavorazione con una meccanica brawler. Ha però evitato di spiegare di più sul progetto, ma è già un’enorme perdita se si rivelasse vero. Sia il Summer Game Fest che l’Xbox Showcase nel giugno 2022 potrebbero essere ottimi posti per annunciare il nuovo gioco di Crash Bandicoot. La domanda ora è lecita: che si tratti del remake di Crash Bash in salsa online? Staremo a vedere!

Call of Duty Modern Warfare 2, Overwatch 2 e Diablo 4 sono tre grandi progetti di Activision-Blizzard che sono già stati annunciati fino ad ora. Sebbene Xbox non abbia ancora ufficialmente rilevato Activision-Blizzard, l’annuncio di un nuovo titolo potrebbe suggerire che gli studi diventino più indipendenti nel lavorare sulle proprie IP e sui progetti amati piuttosto che essere tutti un supporto per un franchise importante.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.