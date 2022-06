Akiba’s Trip: annunciato ufficialmente il DLC

Il DLC di Akiba’s Trip:Undead e Undressed è stato ufficialmente annunciato da Acquire, il suo sviluppatore.Il titolo è un gioco d’azione open-field ambientato ad Akihabara dove i vari protagonisti (Shizuku Tokikaze, Touko Sagisaka, Rin Tokikaze e Shion Kasugai) possono essere inseguiti dal protagonista; ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore stesso:

Grazie a tutti i fan, abbiamo deciso di sviluppare un contenuto scaricabile di Kati Route per Akiba’s Trip: Undead & Undressed !Grazie per aver aspettato così tanto…!! Ci vorrà un po’ di tempo, ma condivideremo ulteriori informazioni a tempo debito!



Non era difficile da immaginare un possibile contenuto aggiuntivo in quanto il titolo, come annunciato da Acquire stesso, ha venduto oltre 600.000 copie in tutto il mondo; purtroppo però ( come si evince dalla dichiarazione riportata sopra) sarà necessario aspettare per avere qualche informazione sul contenuto aggiuntivo.Akiba’s Trip: Undead & Undressed è attualmente disponibile per PlayStation 4 , PlayStation 3 , PS Vita e PC tramite Steam; nel frattempo vi lasciamo qui la nostra recensione.