Sker Ritual: in arrivo una demo per lo Steam Next Fest

Wales Interactive ha rivelato una demo esclusiva a tempo limitato per Sker Ritual disponibile durante lo Steam Next Fest che si svolgerà in contemporanea con il Summer Game Fest. La demo consentirà a 1-4 giocatori di fare squadra online e affrontare i Quiet Ones di Sker Island e i loro più potenti conviventi, The Elites, in uno sparatutto di sopravvivenza a round in prima persona.

Dopo aver personalizzato il proprio personaggio, i giocatori possono lanciarsi nel match making online in modalità Solo, Private o Quick Play per una mappa, The Cursed Lands of Lavernock. La demo includerà una parte degli obiettivi della storia e consentirà l’accesso completo al negozio e alla stazione di potenziamento Magnificent Munitions. La demo rappresenta la fine dello sviluppo dell’Alpha e passerà alla Beta prima del lancio su Steam Early Access entro la fine dell’estate. Di seguito una panoramica di Sker Ritual titolo tramite Steam:

I Quiet Ones sono tornati in questo sparatutto di sopravvivenza a turni e successore del pluripremiato horror britannico, Maid of Sker. Affrontate orde di nemici nuovi e familiari, élite potenziate con poteri soprannaturali unici, armi steam-punk potenziabili, maschere da brivido intercambiabili e misteriosi obiettivi della storia grazie al talento di scrittore dietro Maid of Sker, Battlefield I e Total War: Rome II.

Caratteristiche

Progettato per giocare da soli o fino a 4 giocatori online . A corto di un compagno di squadra? Nessun problema, l’intensità delle orde di Sker Island varia in base al numero di giocatori. Potreste sempre trovare un amico tramite la modalità multi player e co-op.

I Quieti sono tornati e non sono soli. Sker Island ha reclutato nuove élite, ognuna con un set unico di abilità che vi costringeranno a cambiare lo stile di gioco, cambiare la posizione o chiedere aiuto ai vostri compagni di squadra.

Sker Ritual sarà lanciato nel primo quadrimestre del 2023 con Early Access prevista per quest’estate.