Iron Marines Invasion: ecco quando arriva il nuovo gioco di Ironhide Game Studio

Il gioco di strategia in tempo reale Iron Marines: Invasion, viene ufficialmente svelato dal suo sviluppatore, Ironhide Game Studios. Costola della famosa serie Iron Marines, il nuovo titolo catapulterà il giocatore in un universo ibrido che combina ambientazioni spaziali incredibilmente vaste con sfide ricche di azione, uno stile artistico artigianale, umorismo e moltissime novità.

Il gioco dunque, si basa sui fondamenti che hanno reso il titolo originale un prodotto di successo globalmente riconosciuto; infatti il prodotto ha vinto numerosi premi incluso l’App Store’s Top #1 Paid App, Google Play’s 2017 Android Excellence Award e la vittoria del BIG Festival’s Best Latin American Game del 2018, oltre a tanti altri!

Eccovi di seguito le caratteristiche del secondo, adrenalinico episodio:

25+ missioni della campagna che porteranno il giocatore nei mondi più incredibili. Centinaia di pianeti da esplorare e difendere pianificando apposite strategie!

70 operazioni speciali per migliorare al massimo le abilità del Marine.

9 gruppi di Unità per un totale di 27 differenti truppe. Il giocatore potrà perfino combinare il supporto di back up a seconda della missione della strategia prescelta.

9 potentissimi eroi con incredibili abilità che li renderanno i migliori della Galassia!

8 Armi Speciali come bouncer, bombe tossiche e perfino fabbriche di droni.

4

4 0 Upgrade per migliorare la strategia e potenziare le Unità con droni di difesa, missili al napalm, e tanto altro.

20+ obiettivi per dimostrare di essere il migliore negli strategici in tempo reale!

Il gioco sarà disponibile entro la fine dell’anno corrente lanciato su dispositivi mobile iOS e Android; le pre-registrazioni sono ora disponibili su App Store e Google Play e, chi si registrerà riceverà in anteprima la data effettiva di rilascio del titolo. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni dalla casa produttrice del gioco, sicuri che nuove notizie non tarderanno ad arrivare. Nel frattempo, lo sapevate che Soul Hackers 2 ha un nuovissimo trailer che mostra Ouyamatsumi?