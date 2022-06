Fable: parla il producer senior Amie Loake

Fable nell’ultimo periodo è stato al centro di numerosi rumors; in particolar modo le voci si sono concentrate sul ridimensionamento del prodotto e sul suo slittamento. Il chiacchiericcio non si è ancora spento e a prendere parola questa volte è stato il produttore senior Amie Loake durane l’ XboxTwo Podcast con Rand Al Thor, Jez Corden di Windows Central. Ecco quanto dichiarato durante la trasmissione:

È divertente perché questa settimana ero in un’anteprima del gameplay in cui lo sviluppatore stava letteralmente parlando di come il gioco continuava a subire ritardi perché non riuscivano a smettere di aggiungere funzionalità, sai? Ed è allora che hai un problema di scoping… a volte lo chiamano feature creep in cui continui ad aggiungere funzionalità su funzionalità e significa che il tuo gioco continua a subire ritardi e ritardi.Può in qualche modo portare a problemi sovrapposti e a cascata e finisci in una situazione in cui il gioco ha appena ritardato di un milione di anni da ciò che avevi pianificato originariamente. Lo scopo non è necessariamente una cosa negativa. Significa solo che il gioco sarà più concentrato e devi pensare, tipo… ogni gioco ha bisogno di ogni singola caratteristica? Fable ha bisogno di un sistema di alloggi per i giocatori, ha bisogno della capacità di volare, ha bisogno di questo, ha bisogno di quello?Quindi non lo so, non credo che la gente dovrebbe essere allarmata dall’idea di un gioco con portata ridotta. Perché avere ogni singola caratteristica nel tuo gioco non è necessariamente una buona cosa. Ma sì, a volte meno sai, meglio è. Infatti, non sai nemmeno quale fosse l’ambito originariamente e cosa hanno rimosso. È divertente perché molte persone… molti sviluppatori che hanno risposto a [Loake] dicevano: ‘Sì,è parte normale dello sviluppo del gioco. Succede tutte le volte.’



Dunque le parole del producer sono rassicuranti, il gioco sta ritardando per l’aggiunta di elementi caratterizzanti non per problemi o intoppi durante lo sviluppo. Di Fable non è stato ancora rilasciato un gameplay, attualmente è in lavorazione per Xbox Series X/S e PC; è in produzione da quattro anni con il team che ha lavorato su Sea of ​​Thieves , Control , Rockstar Games, BioWare e così via. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie, molto probabile che qualche cosa possa essere svelata durante l’Xbox e Bethesda Games Showcase del 12 giugno.