Nintendo non sarà presente alla gamescom 2022

Giugno sarà un mese impegnativo per l’industria dei giochi, con una serie di eventi importanti sparsi per tutto il mese, tra cui il Summer Game Fest e l’evento di Xbox e Bethesda, che vedono la maggior parte delle aziende, grandi e piccole, scegliere di fare i loro più grandi annunci dell’anno. I piani di Nintendo su questo fronte sono attualmente piuttosto nebulosi, anche se la società è andata avanti e ha reso i suoi piani per un futuro piuttosto chiari: non ce ne sono.

Per essere più precisi, Nintendo ha confermato che quest’anno non sarà presente alla Gamescom. La fiera annuale è in programma dal 24 al 28 agosto, e finora pochissime aziende hanno confermato di farne parte (anche se è probabile che Xbox sia una di queste ). La Gamescom 2022 sarà un evento ibrido sia fisico che digitale. Di seguito la dichiarazione di un portavoce di Nintendo of Europe in un’intervista a Games Wirtschaft:

Gamescom è un evento chiave nel calendario degli eventi per Nintendo. Quest’anno, però, dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia. Invece, i giocatori possono provare i giochi per Nintendo Switch in numerosi eventi in tutta la Germania.

Poiché si sta uscendo da un periodo complicato, è molto difficile speculare su cosa potrebbero significare questi piani per la grande N a giugno. La società ha tradizionalmente tenuto una presentazione Nintendo Direct a giugno di ogni anno per allinearsi all’E3, anche se l’E3 non si terrà quest’anno, resta da vedere quali sono i piani di Nintendo. Nintendo generalmente ha anche rilasciato Direct nel mese di settembre di ogni anno, anche se ovviamente è ancora troppo presto per speculare su questo fronte. L’edizione 2021 del gamescom ha mostrato titoli importanti come Call Of Duty Vanguard, Jurassic World Aftermath Parte 2, Farming Simulator 2022 e Forza Horizon 5.

