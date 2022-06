Call Of Duty Warzone: trapelato gameplay della versione mobile

Il mese scorso, Activision ha confermato che una versione mobile dedicata a Call of Duty: Warzone era in fase di sviluppo con il nome in codice Project Aurora e ora sembra che sia emerso il primo filmato di gioco. Alcuni clip trapelate su Twitter su vari account, hanno mostrato vari spezzoni del filmato in uno stato relativamente grezzo; ciò starebbe ad indicare che, molto probabilmente, il titolo si trova ancora nelle prime fase di sviluppo. Il filmato di gioco è presumibilmente tratto da una versione alfa recente e mostra, ad ogni modo, interessanti elementi.

I filmati postati in fondo a questo articolo ( e che probabilmente verranno rimossi) mostrano alcuni combattimenti, armi, un paio di ambienti, la mappa e altro ancora.Interessante notare, visionando i filmati, la somiglianza con il gioco attuale COD: Warzone; anche se un vero e proprio sequel del titolo in questione è in lavorazione per PC e console e secondo le indiscrezioni, sfoggerà varie nuove funzionalità e meccaniche, tra cui Stronghold , interrogatori , somiglianze con la modalità Blackout di Black Ops 4 , una mappa completamente nuova; quindi è molto improbabile che il titolo mobile non riesca a ” replicare” gli stessi contenuti che saranno implementati nel sequel. Eccovi di seguito i filmati trapelati; nel frattempo vi ricordiamo che Pokemon Unite ha annunciato il prossimo combattente che si unirà al roster di Pokemon già presenti nel MOBA:Delphox.