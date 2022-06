Aliens Fireteam Elite: tweet anticipa la nuova modalità?

Aliens:Fireteam Elite non ha avuto al lancio il successo che gli sviluppatori si auguravano; tuttavia ,nonostante ciò, ha guadagnato un discreto seguito di fan e, nel corso del tempo, sono stati rilasciati vari aggiornamenti volti ad introdurre migliorie e novità al titolo che è, quindi, in continua crescita. Un nuovo tweet( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ha mostrato l’immagine di un rapporto d’azione della 40a unità di spedizione marittima.

Il documento in questione parla di un agente patogeno mutageno lunare ( tale LV-895) che deve essere contenuto. Infatti nel rapporto si legge quanto segue:

Qualsiasi fuoriuscita deve essere contenuta rapidamente

Possibile dunque che questa sia la nuova modalità e funzionalità prevista per il rilascio nel terzo trimestre del 2022, secondo la roadmap dello sviluppatore? Probabilmente una modalità in cui gli xenomorfi hanno subito un ulteriore mutazione che li rende più forti. Interessante inoltre la data riportata sul rapporto,7 giugno 2202. Trattasi della data di domani; ciò potrebbe indicare l’imminente annuncio.

Non ci resta che aspettare ulteriori novità per questo titolo disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.