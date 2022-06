AGON by AOC annuncia il monitor AGON PRO AG274QS

AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor da gioco e accessori IT – aggiunge al suo portafoglio AGON PRO AG274QS, un monitor gaming ad alta velocità e 300 Hz, da 68,58 cm (27″). Dotato di un pannello Fast IPS che supporta DisplayHDR 600, un tempo di risposta GtG di 1 ms e una risoluzione QHD, questo monitor punta ai giocatori e gli appassionati di Esport, in particolare i fan di FPS, battle royale e titoli simili dal ritmo incalzante.

Gli attuali modelli AGON PRO con Full HD, il 25″ AG254FG (360 Hz) o il 27″ AG274FZ (260 Hz), dimostrano in modo eccellente come sia possibile combinare una velocità eccezionale con pannelli IPS di alta qualità e un design pluripremiato incentrato sui giocatori. Ora, con il 27″ AG274QS, AGON by AOC porta la risoluzione QHD (2560×1440 pixel) a 300 Hz, uno dei primi display QHD con una frequenza di aggiornamento così elevata sul mercato.

Grazie a una frequenza di aggiornamento più che doppia rispetto ai comuni monitor da gioco a 144 Hz, l’AG274QS visualizza un maggior numero di fotogrammi al secondo, rendendo l’azione più fluida e precisa. Soprattutto nei giochi FPS, dove i millisecondi contano, quanto più velocemente l’utente può vedere un avversario che sbuca dietro un angolo o quanto più velocemente può seguire i movimenti irregolari degli avversari, tanto più velocemente può reagire e avere la meglio nella competizione.

Il pannello Fast IPS da 27″ senza cornice su tre lati dell’AG274QS presenta una risoluzione QHD (2560×1440) e una frequenza di aggiornamento di 300 Hz: specifiche da sogno per i giocatori di oggi. Grazie ai tempi di risposta di 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT, l’azione frenetica appare fluida e praticamente senza ghosting sul monitor. Inoltre, grazie alla tecnologia Adaptive-Sync e al supporto AMD FreeSync Premium, il tearing e lo stuttering vengono eliminati utilizzando una frequenza di aggiornamento variabile.

Per accompagnare i giocatori non solo nei giochi ad alta velocità, ma anche nelle esperienze fotorealistiche e coinvolgenti per giocatore singolo, il monitor AG274QS è dotato della certificazione DisplayHDR 600. Il display è in grado di spingere la luminosità di picco fino a 600 nits per visualizzare esplosioni luminose e accattivanti o paesaggi idilliaci con una luce solare mozzafiato e ombre intense allo stesso tempo.

Il design del monitor AG274QS, premiato con il red dot award, segue la formula collaudata dell’AGON PRO: cornici quasi inesistenti su tre lati per potenziali configurazioni multi-monitor, un proiettore con logo per ricordare agli astanti la saga AGON PRO ed effetti RGB personalizzabili e sincronizzabili (Light FX) con altre apparecchiature AOC grazie al software onnicomprensivo G-Menu. Oltre alla personalizzazione, l’AG274QS è dotato di un robusto supporto in metallo con un’ampia gamma di regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento del perno.

Con 4 porte USB 3.2, il monitor può fungere da dock per collegare periferiche aggiuntive come tastiera da gioco, mouse, cuffie USB, ecc. Con 2 altoparlanti da 5W con audio DTS, il monitor AG274QS è un vero e proprio concentrato di potenza. Il supporto per le cuffie integrato nel monitor contribuisce a ridurre l’ingombro delle postazioni di gioco. Il controller QuickSwitch a forma di disco in dotazione rende facile la regolazione delle impostazioni OSD, mentre può essere controllato anche tramite il joystick o il software G-Menu.

AGON PRO AG274QS sarà disponibile da Giugno 2022 al prezzo consigliato di €1199,90.