Monster Sanctuary: l’aggiornamento gratuito The Forgotten Worlds in arrivo a fine giugno

The Forgotten Wolrd, nuovo contenuto gratuito di Monster Sanctuary, arriverà a fine giugno. Il publihser Team17 e gli sviluppatori di moi rai games hanno infatti annunciato che l’update del metroidvania con in mostri sarà disponibile dal 30 giugno su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione è stato anche pubblicato un breve teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del nuovo aggiornamento:

UNA NUOVA AREA

Diventa il primo guardiano della storia a scoprire il Mondo Dimenticato e i suoi segreti.

Addentratevi nelle lussureggianti ambientazioni del Mondo Dimenticato e sfruttate le abilità del vostro companion per esplorare quella che sarà l’area più estesa del gioco fino ad oggi!

NUOVI MOSTRI

Avventurandovi nel Mondo Dimenticato, incontrerete 9 nuovi antichi mostri che si pensava fossero estinti da tempo e un nuovo Mostro Campione opzionale! Continuate a spingere al massimo le vostre abilità di costruzione della squadra, con oltre 200.000 combinazioni di squadre di mostri.

NUOVE MODALITÀ DI GIOCO

Arrivano 3 nuove modalità di gioco:

Randomizer

Tutti i mostri del gioco vengono scambiati in modo casuale! Randomizer aggiunge infinite opzioni di rigiocabilità a Monster Sanctuary. Una volta attivata, questa modalità di gioco non può essere disattivata.

Permadeath

Una volta che il vostro Mostro viene messo al tappeto in combattimento, è definitivamente sconfitto. Non c’è modo di rianimarlo (ad eccezione della Phoenix Affinity e della Charged Rebirth). È ancora possibile utilizzare le abilità di esplorazione di un Mostro sconfitto. Non appena tutti i vostri mostri saranno sconfitti, la Permadeath sarà disattivata e tutti i vostri mostri saranno di nuovo utilizzabili!

Bravery

Questa modalità vi permetterà di giocare con una selezione limitata di mostri per mettere alla prova le vostre abilità di costruzione della squadra! Inizierete con 3 mostri casuali. In ogni area, otterrete un nuovo uovo casuale da uno scrigno che si trova vicino all’ingresso dell’area. Non è possibile ottenere altre uova di Mostro in altro modo, ad eccezione degli eventi della storia.

Tutti questi eventi possono essere combinati tra loro e con il New Game+. Le modalità di difficoltà esistenti (Casual, Normal, Master) funzionano anche con queste nuove modalità di gioco. Non sono consigliate ai principianti.

NUOVE ABILITÀ

Non solo i 10 nuovi mostri sono dotati di nuove abilità, ma anche gli alberi delle abilità di tutti i mostri sono stati rinnovati con nuovi nodi di abilità.

NUOVI GUARDIANI LEGGENDARI

Scopri nuovi guardiani leggendari da combattere e sconfiggere in combattimenti tattici 3v3.

E ALTRO!

Modifiche alla QoL

13 nuovi oggetti di equipaggiamento

Aumento del limite di livello

Qui sotto potete vedere il filmato di Monster Sanctuary The Forgotten World.