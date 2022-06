La Summer Game Fest si concentrerà principalmente sui giochi già annunciati, svelata la durata dell’evento

La Summer Game Fest ha già preso il via con la presentazione dello State of Play della scorsa settimana, ma l’inizio vero e proprio della settimana che quest’anno sostituisce l’E3 avverrà con il Summer Game Fest Showcase del 9 giugno, ormai alle porte. Cosa dobbiamo aspettarci? Per dare un’idea più chiara, il produttore, creatore e conduttore Geoff Keighley ha recentemente fornito alcune risposte su Twitter.

Per cominciare, Keighley ha dichiarato che lo showcase avrà una durata compresa tra un’ora e mezza e due ore, anche se, dato che si tratterà di un evento dal vivo con la presenza di ospiti, è difficile stabilire la durata esatta.

Per quanto riguarda gli annunci, sembra che ci sia molto da aspettarsi. Secondo Keighley, ci si può aspettare di tutto, dai titoli “massicci” ai giochi indie, oltre alle anteprime mondiali di giochi non ancora annunciati. È interessante notare, tuttavia, che lo show sarà “principalmente incentrato” sui giochi già annunciati e ha anche chiesto alle persone di tenere sotto controllo le proprie aspettative, affermando che alcune delle voci che ha letto sono “folli”.

Finora sono stati confermati i giochi che faranno la loro comparsa al Summer Game Fest Showcase: Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Gotham Knights e Cuphead: The Delicious Last Course. Alcune fughe di notizie hanno inoltre suggerito che anche titoli del calibro di Marvel’s Midnight Suns e Saints Row faranno la loro comparsa, mentre c’è qualche speranza (come sempre) che Hollow Knight: Silksong sia presente all’evento.

È interessante notare che si vocifera che il presunto remake di Silent Hill 2 di Bloober Team venga annunciato, soprattutto in considerazione del fatto che lo sviluppatore polacco è stato specificamente nominato tra gli sviluppatori e gli editori partner del Summer Game Fest di quest’anno. D’altra parte, visto l’avvertimento di Keighley sulle voci di corridoio e sulla necessità di tenere sotto controllo le aspettative, è difficile essere troppo fiduciosi.