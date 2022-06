Brawl Stars: è arrivata la nuova brawler Bonnie

Per chi oggi 6 giugno ha acceso Brawl Stars, si è accorto che è arrivata una nuova brawler in gioco: si tratta di Bonnie, la sorella di Jenet (la cromatica della stagione in corso, Lo Stunt Show).

Supercell ha infatti reso disponibile il nuovo personaggio, di rarità Epico, che può essere acquistato al prezzo di 9,99 euro (durante questa settimana), e per l’occasione ha pubblicato un trailer che mostra le sue abilità, che sono:

In forma Cannone/Clyde

Salute: 5200 – Velocità di movimento: Lenta

Attacco – Dente del Giudizio:

Bonnie spara un dente ENORME dalla bocca di Clyde

Danni: 1000 – Portata: Lunga – Velocità di ricarica: Molto Rapida

Super – Donna Cannone:

Clyde spara Bonnie in cielo. La Brawler può sorvolare gli ostacoli mentre vola e, all’atterraggio, causa danni ai nemici circostanti.

Danni: 1000 – Portata: Lunga

In forma Bonnie:

Salute: 3000 – Velocità di movimento: Molto Rapida

Attacco – Bomber:

Bonnie spara delle granate dalle maniche del bomber che indossa

Danni: 3×580 – Portata: Normale – Velocità di ricarica: Lenta

Super – Clyde:

Bonnie chiama il suo fido Clyde per prendere a… dentate i nemici che le capitano a tiro

Questa invece la sua descrizione:

Nonostante quel suo faccino da angelo, Bonnie è una piccola peste ed è sempre pronta a combinare disastri con il suo cannone inanimato Clyde.

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra le abilità del nuovo personaggio di Brawl Stars.