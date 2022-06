Classifica italiana: Nintendo Switch Sports primo per la quinta settimana di fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventunesima settimana del 2022, dal 23 al 29 maggio. Nintendo Switch Sports continua a dominare, mantenendo la vetta per la quinta settimana consecutiva. E il podio, per la terza volta di seguito, è formato da tutti titoli esclusivi Switch, con stavolta Mario Kart 8 Deluxe secondo e Kirby e la Terra Perduta terzo. Quarto posto per il sempreverde Grand Theft Auto V, in versione PS4. Per quanto riguarda invece la sezione PC, prima posizione per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, secondo posto per The Elder Scolls IV: Oblivion e terzo per Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

2 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

3 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V – PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* – SWITCH

7 FIFA 22 – XBOX ONE

8 SPIDER-MAN – PS4

9 SUPER MARIO ODYSSEY* – SWITCH

10 NBA 2K22 – PS4

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION

3 NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED

4 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM: SPECIAL EDITION

5 ELDEN RING

6 MASS EFFECT: ANDROMEDA

7 WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

8 THE CREW 2

9 FOOTBALL MANAGER 2022

10 RIDE 4

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail