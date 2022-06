The Fold Ingression: gameplay trailer dell’horror nelle coste norvegesi

Annunciato un paio di anni fa, The Fold Ingression si mostra oggi con un gameplay trailer. Gli sviluppatori di Audvyr Studio e il publisher 1C entertainment hanno pubblicato, tramite IGN, un filmato di 1 minuto e mezzo tratto dalla versione alpha del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il filmato mostra, oltre i luoghi sinistri che attendereanno il giocotore in questo villaggio norvegese, diverse caratteristiche particolari, come quella di forzare le serrature delle porte tramite un particolare potere della mano, oltre ad alcuni scontri con delle creature non troppo amichevoli. L’uscita del gioco è prevista su PC (via Steam) per il quarto trimestre del 2022 (quindi tra ottobre e dicembre).

Queste le caratteristiche del gioco, sviluppato da una sola persona, Stian Willums:

Sviluppato esclusivamente da uno degli sviluppatori di Through the Woods – introduce un’avventura thriller in prima persona con mondi ispirati al popolo norreno, antiche leggende norvegesi ed elementi horror dell’universo di Lovecraft. Seguite l’oscura storia di Amund Vreim mentre esplora mondi vecchi e nuovi.

Il norvegese Amund Vreim è un disinfestatore part-time e ha ricevuto il suo primo incarico presso la chiesa di Eikherad a Telemark, in Norvegia. Tra esplorazioni e ostacoli misteriosi, si trova in situazioni sempre più strane e impara presto che non è solo, né il lavoro è così rilassante come ci si aspettava. L’imponente struttura risale alla fine dell’epoca vichinga e sia la chiesa che le aree circostanti nascondono molti segreti.

È un gioco relativamente lineare, che segue una storia principale, ma con diversi esiti e variazioni della storia e degli ambienti. La storia si basa su antiche storie norvegesi, sulla mitologia e sulle tradizioni norrene, con elementi horror ispirati all’universo di Lovecraft. Ingression è il primo capitolo dell’universo di “The Fold” e porterà il giocatore a conoscere coloro che chiamano “The Fold” e i loro misteriosi mondi antichi.

Qui sotto potete vedere il gamepaly trailer di The Fold Ingression.