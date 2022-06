Minecraft: domani 7 giugno arriva The Wild Update

Da domani 7 giugno arriva The Wild Update in Minecraft: introduce nell’ecosistema dell’Overworld le rane e i girini, facendo poi scoprite la bellezza naturale di costruire con il legno di mangrovia e i blocchi di fango. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione dell’aggiornamento tramite il sito ufficiale del gioco di Mojang Studios:

La palude di mangrovie può essere descritta solo come MAGICA e PIENA DI MANGROVIE. Ma non è tutto! Non si tratta solo di un nuovo tipo di legno, ma ora è possibile creare costruzioni belle naturalmente anche con il fango. E grazie ai chest di cui sarà dotata il nuovo tipo di barca, potrete facilmente costruire una base di fango e mangrovie ovunque desideriate. Immaginate solo gli accenti cromatici che aggiungerà ad un bioma di neve! Mozzafiato.

Non dimenticate di dare una bella occhiata ai nuovi mob. Avete visto i girini? Non sono adorabili? Ne sono ossessionato. Ma a differenza mia, non sono solo carini ma anche interessanti! Sono i primi baby mob che non sono una versione più piccola della loro controparte adulta. Il girino crescerà e si trasformerà in una rana, che si unirà da domani! Ci sono tre diverse rane da trovare e si dice che ognuna di esse produca anche un diverso blocco di froglight. Come si ottiene una di queste sfuggenti fonti di luce? Le rane amano mangiare le melme più piccole, quindi cosa pensate che succeda se si trovano faccia a faccia con qualcosa di simile? Scopritelo voi stessi domani!

Qui sotto potete vedere il trailer del Wild Update disponibile da domani 7 giugno in Minecraft.