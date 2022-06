Resident Evil: nuovo trailer e poster per la serie live action Netflix

Tratta dall’omonimo franchise horror partito come saga videoludica, Resident Evil: La serie arriva su Netflix dal 14 luglio: ecco il nuovo trailer e una inedita locandina, con tanto di inquietante licker in sottofondo. Vi invitiamo a scoprire le novità rispetto al precedente trailer.

Sull’onda del successo di uno dei videogiochi di survival horror più amati e venduti di tutti i tempi, la serie Resident Evil racconta una nuova storia su due linee temporali diverse.

evil has evolved. RESIDENT EVIL comes for you July 14 #GeekedWeek pic.twitter.com/1Ne6WWba8u — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, una città di industrie e uffici a cui devono abituarsi loro malgrado, proprio nel pieno dell’adolescenza. Più passa il tempo, più si rendono conto che la città non è quello che sembra e che il padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti capaci di distruggere il mondo.

Nella seconda siamo catapultati nel futuro, una decina di anni dopo. Sulla Terra abitano ormai meno di quindici milioni di persone e oltre sei miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus T. Una Jade trentenne cerca di sopravvivere in questo nuovo mondo tormentata dai segreti del passato che riguardano la sorella, il padre e se stessa.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l’inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

La serie sarà composta da otto episodi e vedrà nel cast Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Paola Nuñez, Adeline Rudolph e Siena Agudong.

Vi ricordiamo che per l’occasione l’Umbrella ha un nuovo sito “ufficiale” tutto da visitare.