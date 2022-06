Square Enix afferma che la vendita degli studi occidentali non serve per finanziare NFT

Square Enix, recentemente, ha annunciato che avrebbe venduto la maggior parte dei suoi studi occidentali insieme alla società Embracer Group per investire in NFT e blockchain (tra le altre cose, ovviamente). Ora, però, il suo rapporto sugli utili più recente sembra indicare che i piani potrebbero essere cambiati lungo il percorso.

Il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha affermato che i proventi della vendita verranno invece utilizzati per investire nella creazione di solide IP e migliori capacità di sviluppo per il suo segmento di gioco principale. Matsuda ha anche spiegato che la decisione di vendere i suoi studi occidentali è stata principalmente quella di razionalizzare il suo portafoglio di offerte per il suo pubblico estero. Di seguito la dichiarazione di Masuda:

Invece di utilizzare i proventi della dismissione in nuovi domini di investimento come NFT e blockchain, intendiamo utilizzarli principalmente per finanziare i nostri sforzi per promuovere solide proprietà intellettuale e migliorare le nostre capacità di sviluppo nel nostro segmento principale dell’intrattenimento digitale. La nostra intenzione è quella di intraprendere sforzi di raccolta fondi per i nostri nuovi domini di investimento separati da quelli per il nostro core business e stiamo valutando varie possibilità, inclusa la potenziale creazione di un CVC. Abbiamo rivisitato in particolare il nostro studio e i portafogli di titoli nella prospettiva di rafforzare la nostra offerta di titoli online che sviluppiamo per il mercato nordamericano ed europeo. Vogliamo concentrarci sulla creazione di nuovi titoli che siano in linea con la nostra strategia, compresi quelli che sfruttano nuove IP. Il franchise di Just Cause rimarrà la nostra IP e stiamo lavorando allo sviluppo di un nuovo titolo nel franchise. Non ci concentreremo necessariamente esclusivamente sui titoli online, ma rappresentano un’area di interesse chiave per noi in futuro e intendiamo sviluppare titoli che offrano maggiore scalabilità e flessibilità.

