Project M: trailer mostra il film game interattivo in arrivo su console

Un trailer di debutto mostra per la prima volta Project M, un film game interattivo attualmente in sviluppo per console. Ad annunciarlo è NCSOFT, purtroppo però senza specificare il tipo di piattaforma e nemmeno una papabile finestra di lancio. Il film game interattivo in questione sarà costituito da tutti quegli elementi che rendono ” tipico” questo tipo di prodotto, arricchito però dalle peculiarità di un titolo gaming a tutti gli effetti.

Stiamo infatti parlando di grafica “realistica”, produzione cinematografica, espressioni e movimenti dettagliati e ricchi di sfumature espressive grazie alle capacità tecniche di fascia alta di NCSOFT e, ovviamente, la storia che si plasma nel corso dell’esperienza di gioco in base alle decisioni del giocatore che, determineranno poi infine, un finale tra i vari disponibili. Tutto ciò avviene in Unreal Engine 5 tramite scansione 3D e tecniche di motion capture altamente avanzate volte, per l’appunto, a catturare ogni minima sfumatura espressiva dei personaggi di gioco/film.

Il trailer rilasciato mostra un segmento di trama; fulcro principale è la morte di una ragazza e la vendetta di un uomo in seguito a questo. Insomma il trailer è davvero interessante e permette di dare uno sguardo al prodotto in produzione, non ci resta che aspettare nuovi dettagli e novità riguardo a Project M; nel frattempo lo sapevate che un leak rivelerebbe la presenza di The Last Of Us Remake al Summer Game Fest?