Final Fantasy VII The First Soldier: pubblicato il trailer della Stagione 3

Tramite un post sulla pagina ufficiale di Twitter è stato pubblicato il trailer della Stagione 3 di Final Fantasy VII The First Soldier. Nel video vengono presentate le novità in arrivo che includono la nuova mappa del Midgar Plateside, un nuovo stile di combattimento chiamato Machinist e l’aggiunta della Water Materia.

Final Fantasy VII The First Soldier è un battle royale ambientato nell’universo del settimo capitolo della serie, ma alcuni anni prima dell’inizio dell’avventura di Cloud Strife. Il titolo sarà un battle royale con meccaniche ruolistiche con una modalità Solo e una modalità Trio, dove i giocatori potranno comporre squadre da 3 personaggi e affrontarsi tra di loro, ma anche sconfiggere i temibili robot della Shinra pronti ad ostacolarli. Di seguito una panoramica tramite Google Play:

Combatti per unirti ai ranghi dell’unità SOLDIER d’élite di Shinra in questo sparatutto battle royale infuso di elementi RPG della serie Final Fantasy. Scegli uno stile di combattimento, come Guerriero o Stregone, ed elimina i tuoi rivali con ogni mezzo necessario, sii è pistola, spada o magia. Sconfiggi i mostri per guadagnare punti esperienza e Gil, invoca le evocazioni preferite dai fan come Ifrit e cattura un Chocobo per sfrecciare e planare sul campo di battaglia. Combatti usando una combinazione di mischia, magia e armi da fuoco Usa tutte le opzioni a tua disposizione per sopraffare i tuoi nemici in combattimenti strategici.

Caratteristiche

Aumenta di livello : combatti i mostri sul campo di battaglia per guadagnare punti esperienza, potenziare le tue abilità e aumentare i tuoi HP massimi. Usa i Gil che raccogli per aggiornare il tuo equipaggiamento e acquistare oggetti.

: combatti i mostri sul campo di battaglia per guadagnare punti esperienza, potenziare le tue abilità e aumentare i tuoi HP massimi. Usa i Gil che raccogli per aggiornare il tuo equipaggiamento e acquistare oggetti. Visita i luoghi iconici di FFVII: Settimo cielo, la villa del Corneo, il cimitero del treno e persino una casa familiare circondata da fiori sono solo alcuni dei luoghi iconici che puoi visitare in ogni ampia mappa.

Final Fantasy VII The First Soldier è disponibile per dispositivi mobile.