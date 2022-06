Battlefield 2042: rivelate le note sulla patch 1.0.0

L’aggiornamento 1.0.0 per Battlefield 2042 sarà disponibile più tardi nel corso della giornata e porterà diverse migliorie al gameplay del soldato con “animazioni e movimenti complessivamente più fluidi”, netcode aggiornato per una migliore registrazione dei colpi di proiettile, nuovi eventi XP, maggiori veicoli per Conquista e tantissimo altro!

Saranno implementate inoltre delle modifiche, inclusi gli ID online visualizzati nella schermata dei premi quando il VoIP è attivo e una correzione per i giocatori che vengono espulsi da una squadra o da una squadra se fanno parte di un gruppo. Battlefield 2042 – Stagione 1: Zero Hour andrà in diretta il 9 giugno, secondo quanto riferito dall’insider Tom Henderson); nel frattempo però eccovi di seguito, nel dettaglio le note sulla patch:

Generale

Il canale della chat vocale è ora disattivato nel menu Social quando la chat vocale è attiva, ma non puoi cambiare canale

Gli ID online ora vengono visualizzati nella schermata dei premi dopo la fine del round quando il VoIP è abilitato

Risolti casi in cui i giocatori potevano cambiare squadra al di fuori del loro gruppo

L’abbandono di una partita in corso non ti riporta più automaticamente nella coda del matchmaking

Risolto il problema con il ripristino delle impostazioni di input Raw del mouse

Risolti casi in cui il passaggio a Schermo intero impediva il funzionamento dell’impostazione Finestra senza bordi su un secondo monitor

Aggiunti indicatori vocali mancanti su Xbox Series X|S quando si scollega/collega una cuffia al controller

La chiusura del menu Pausa non mostra più brevemente lo sfondo della lobby dell’hangar

Quando si disabilitano le opzioni di comunicazione sociale tramite Console, le opzioni Sintesi vocale e Sintesi vocale ora saranno automaticamente disattivate nel gioco

Risolto uno sfarfallio dell’indicatore del microfono quando si faceva clic sul pulsante VoIP:Party nella schermata Social

Risolti casi in cui l’input da tastiera veniva perso e la finestra di gioco non poteva essere messa a fuoco dopo aver terminato il gioco alt+tab

Risolti casi in cui i codici QR in-game non potevano essere scansionati a causa di problemi di risoluzione

Risolti casi in cui i giocatori non potevano essere rianimati alla base delle zipline

Risolto un problema per cui le Kill Card non mostravano più i nomi e le icone degli allegati dopo la prima uccisione

Le targhette dei giocatori non sono più visibili prima che i modelli dei giocatori stessi diventino visibili agli altri giocatori

Le uccisioni Takedown ora attivano un evento XP

Rivendicare un pannello di controllo (es. porte scorrevoli) ora attiva un evento XP

Uccidere un nemico che ha recentemente ferito o ucciso un compagno di squadra ora attiva un evento XP

Fornire una copertura di fumo in cui i compagni di squadra vengono curati o rianimati ora attiva un evento XP

Rianimare, curare, riparare o rifornire un compagno di squadra ora fornisce più XP

Danneggiare un veicolo nemico ora attiva un evento XP

Fornire una copertura di fumo per i compagni di squadra che uccidono i nemici o coprire i nemici che vengono uccisi ora attiva un evento XP assist

Ottenere una tripla uccisione ora attiva un evento XP

Quando un veicolo nemico che hai danneggiato di recente viene distrutto da un compagno di squadra e questo uccide gli occupanti, ora attiverà un evento XP assist

Uccidere un nemico con un colpo alla testa ora attiva un evento XP

Sempre Traversal Sprint è stato aggiunto come opzione nella scheda Controller

È stata aggiunta un’opzione Visibilità registro chat per consentire l’impostazione della modalità di visibilità predefinita del registro chat (MOSTRA, QUANDO ATTIVO o NASCONDI). Questa opzione è disponibile in Display > Hud General

Campo di battaglia

Risolti casi in cui gli utenti potevano rimanere bloccati in un’animazione scorrevole infinita dopo essere usciti da un quad in movimento

Risolti i casi in cui il pulsante ESC non riusciva a visualizzare il menu Pausa

Risolti casi di arresti anomali durante la partecipazione a una partita in corso in Battlefield Portal

Risolto un problema su Valparaiso per cui i veicoli potevano spawnare sottoterra nel quartier generale inferiore degli Stati Uniti

Risolto un problema sul confine del Caspio per cui il T-90 al punto di cattura E1 si rigenerava ripetutamente

Risolto un problema sul confine del Caspio per cui il giocatore si generava fuori dai limiti quando si schierava in un carro armato al quartier generale degli Stati Uniti

Risolto un problema su El-Alamein e sul porto di Arica per cui non era possibile scavalcare alcune finestre

Risolti casi in cui i carri armati guidati dall’intelligenza artificiale rimanevano bloccati su risorse di copertura

Abbiamo fissato ulteriori posizioni in tutte le mappe dell’era classica in cui i giocatori potevano rimanere bloccati

Abbiamo corretto ulteriori casi di risorse fluttuanti e rocce/scogliere disallineate in tutte le mappe dell’era classica

Risolto un problema per cui i veicoli a volte balbettavano sul porto di Arica durante la guida ad alta velocità

Soldati dell’IA

Apportate ulteriori modifiche al bilanciamento della difficoltà e del comportamento dell’IA

Risolto un problema per cui i soldati IA miravano solo al drone da ricognizione usando l’M5 senza rinculo

Risolto un problema per cui i soldati IA sparavano sopra il bersaglio quando usavano l’M5 senza rinculo

Risolto un problema per cui l’IA che utilizzava le armi dei missili di sbarramento da un veicolo era troppo precisa rispetto ai veicoli aerei

Risolto un problema per cui i team di IA a volte erano irregolari in Solo/Coop

Risolto un problema per cui l’IA rimaneva bloccata negli elicotteri. L’IA ora si salva dagli elicotteri quando il veicolo si blocca

Risolto un problema per cui i soldati dell’IA si accovacciavano troppo frequentemente

Aggiunti nuovi comportamenti dell’elicottero AI, comprese le corse in elicottero

Ora è possibile far parte di una squadra con IA in Solo/Coop

Risolta una mancata corrispondenza per l’IA tra le tracce dei proiettili e le posizioni dei colpi negli spari ad alta velocità

Insomma, i miglioramenti apportati a Battlefield 2042 sono davvero tantissimi, non ci resa che aspettare i prossimi giorni per capire se effettivamente le dichiarazioni di Henderson risultino veritiere.