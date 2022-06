Elder Scrolls Online High Isle disponibile ora per PC

Il nuovo capitolo della saga di ESO, Elder Scrolls Online: High Isle, è ora disponibile per PC/Mac e Stadia ed approderà anche su Xbox e PlayStation il prossimo 21 giugno. Nel trailer di lancio ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è possibile dare uno sguardo alle dinamiche di gioco; la trama inoltre è molto avvincente.

Questo nuovo capitolo, infatti, è ambientato in una terra mai vista nei precedenti episodi ed il fulcro portante della storia saranno gli intrighi politici. Il luogo in questione, infatti, è la location ideale per i delegati delle alleanze per fare accordi al fine di far concludere, una volta per tutte, la Guerra dei Tre Vessilli. Sarà compito del giocatore intercalarsi in un questo contesto e provare davvero, attraverso abili strategie, a mettere fine ai conflitti.

In Elder Scrolls Online: High Isle i giocatori possono salire di grado tramite il sistema di esperienza interno di Tales. È inoltre possibile sbloccare ricompense interessanti, come mobili o pietre per la trasmutazione, nonché proseguire in una storia sfidando vari PNG sparsi per il mondo. Insomma, questo nuovo capitolo porta interessanti novità ed è possibile acquistarlo tramite il rivenditore ufficiale; non ci resta che aspettare il 21 giungo per testare anche la sua resa su console. Nel frattempo vi ricordiamo che è stato pubblicato il trailer per la stagione 3 di Final Fantasy VII The First Soldier.