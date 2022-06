Obsidian potrebbe avere una sorpresa in serbo per l’Xbox Games Showcase

Hannah Kennedy è una concept art che lavora per Obsidian Entertainment e, nelle scorse ore, ha pubblicato nella propria biografia su Twitter un messaggio in cui afferma che il team è al lavoro da ben due anni su un progetto non ancora annunciato.

La condivisione del tweet, a livello di tempistiche è piuttosto sospetta se si pensa che tra pochi giorni ci sarà l’Xbox Games Showcase, è dunque facile ipotizzare che questo misterioso progetto possa essere mostrato proprio durante l’evento. Tra le altre cose a rispondere al tweet in questione è Jon Sawyer, regista e game designer dell’azienda, che aveva già fatto parlare di sè nelle scorse settimane poiché si vociferava fosse a lavoro su un altro grande gioco di ruolo.

Dunque ci sono molti rumors che girano intorno all’azienda (più filmati di Avowed , nonché un annuncio per la versione completa di Grounded) ma per averne conferma dovremo aspettare l’effettiva messa in onda dello show. Nel frattempo, lo sapevate che sono in arrivo eventi Pokémon GO dedicati all’espansione TCG?