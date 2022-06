Laser League World Arena supporta il Workshop di Steam

Concesso in licenza da 505 Games, sviluppato e pubblicato nel mondo da CE-Asia, Laser League: World Arena è un gioco multiplayer sportivo futuristico a cui tutti possono giocare gratuitamente. Inoltre Roll7, studio famoso per la premiata serie OlliOlli, applica il suo caratteristico gameplay coinvolgente al concetto originale di una competizione ambientata in un futuro prossimo.

Il titolo adesso supporta il Workshop di Steam e permette di personalizzare i modelli laser, impostare oggetti di scena inaspettati e creare la tua arena di gioco esclusiva da condividere con giocatori di tutto il mondo, diventate dei designers di arene laser. I giocatori che in precedenza possedevano la versione originale del titolo, e si erano persi il Welcome Pack, possono ora ottenere di nuovo il pacchetto di aggiornamento gratuitamente. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Una nuovissima esperienza multi giocatore, facile da scoprire ma quasi impossibile da dimenticare, Laser League non mette alla prova solo i vostri riflessi ma anche le vostre abilità strategiche, in una sfida basata su complesse tattiche di squadra. Combinate le vostre abilità Classe, dominate il terreno di gioco, eliminate gli avversari e conquistate un posto sul podio. Completate sfide Maestria e salite di livello per sbloccare centinaia di Kit ed elementi di personalizzazione. Scalate le classifiche e diventate una leggenda sportiva del 2150.

Come ogni sport di successo, le regole sono immediatamente comprensibili, ma l’impegno e la costanza vengono premiati con la possibilità di ricorrere a strategie sorprendentemente complesse. Trovate il mix di Classi perfetto per la vostra squadra e affrontate sfide a colpi di Laser online o con fino a otto amici sullo stesso schermo.

Caratteristiche

Incontro rapido : sfide online random contro altri giocatori.

: sfide online random contro altri giocatori. Incontro privato : Crea la tua stanza privata per divertirti con fino a 8 amici.

: Crea la tua stanza privata per divertirti con fino a 8 amici. 1Vs1: con un altro amico.

Incontro locale: Divertiti con gli amici davanti allo schermo.

Laser League World Arena è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam.